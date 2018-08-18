Премьер-министр Бранденбурга: встреча Путина и Меркель должна стать первым шагом к отмене «вредных санкций»

Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина в субботу должна стать «первым шагом к отмене европейских санкций против России», заявил премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке. Если Москва будет выполнять Минские, то Европа должна быть готова ослабить «вредные экономические санкции», подчеркнул немецкий политик.
Свободная демократическая партия Германии призвала Ангелу Меркель «ясно выражаться» в ходе запланированной встречи с Владимиром Путиным в субботу, сообщают журналисты Leipziger Volkszeitung Расмус Бухштайнер и Торальф Клефен. «Я ожидаю, что Ангела Меркель будет вести переговоры жёстко и с ясным взглядом на реальность», — заявил зампред фракции партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорфф. «Она должна дать понять, что возврат к доверию и сотрудничеству с Россией невозможен до тех пор, пока ситуация на востоке Украины не улучшится и Россия не прекратит секретные операции с целью расколоть и ослабить ЕС», — добавил политик. Кроме того, Меркель должна дать понять Путину, что ЕС только тогда признает проект газопровода «Северный поток-2», если Москва «наконец перестанет постоянно пытаться дестабилизировать Евросоюз».
В свою очередь, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке выразил надежду, что встреча Меркель и Путина станет первым шагом к отмене европейских санкций против России. «Говорить друг с другом всегда было лучше, чем хлопать дверьми или писать оскорбительные сообщения в Twitter», — заявил политик. «Путин тоже должен выполнять обещания. Однако если Россия действительно будет реализовывать Минские соглашения для завершения украинского конфликта, то Европа должна быть готова ослабить вредные экономические санкции», — добавил Войдке. «Нам нужно больше оптимизма в наших отношениях с Россией. Это важно прежде всего для наших компаний в восточной Германии, которые при тяжелейших условиях пытаются сохранить контакты с российскими партнёрами по бизнесу. Было бы хорошо, если бы они видели свет в конце туннеля», — резюмировал бранденбургский премьер.
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