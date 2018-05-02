Passauer Neue Presse Оригинал

Немецкий политик: в Москве Меркель уважают — ей и быть посредником

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Опасность военного столкновения между Российской Федерацией и Западом никогда не была настолько высокой, как в настоящее время, заявил в интервью Passauer Neue Presse глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. А поскольку канцлера ФРГ Ангелу Меркель по-прежнему «уважают в Москве», она и должна отправиться в Россию и выступить там в роли посредника — причём это «абсолютно необходимо», подчеркнул немецкий политик.
Немецкий политик: в Москве Меркель уважают — ей и быть посредником
Reuters

Хоть в случае с Россией это и не просто, но всё-таки попытаться и понять необходимо даже «своего злейшего врага», заявил в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

«Санкции не оказали на Россию того эффекта, которого мы ожидали. Спустя четыре года нужно проверить, чего, собственно, удалось добиться при помощи штрафных мер. Сегодня мы остались у разбитого корыта», — констатировал бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург.

Более того, опасность военного столкновения между Россией и Западом, по словам Платцека, никогда не была такой высокой, как в настоящее время.

«В любой момент ситуация может выйти из-под контроля: отчасти она опаснее, чем во времена холодной войны. Экономические отношения с Россией существенно пострадали. Размолвка между народами усиливается. Ничего не улучшилось, всё стало только хуже», — подчеркнул немецкий политик.

«История не повторяется, но мы должны извлечь из неё урок», — добавил Маттиас Платцек.

Запад, как считает глава Германо-российского форума, должен вновь наладить «более-менее благоразумные» отношения с Российской Федерацией.

«Пускай не дружба и партнёрство, но хотя бы разумное мирное сосуществование», — призвал немецкий политик.

Как отметил Маттиас Платцек, канцлера Германии Ангелу Меркель по-прежнему «уважают в Москве».

«Она должна отправиться в Россию и выступить там в роли посредника. Это абсолютно необходимо. Мы должны перестать накалять ситуацию. Обеспечение мира, борьба с терроризмом, изменение климата, миграционная политика, кризис в Сирии — без России ни одну из этих проблем не решить», — резюмировал бывший премьер-министр Бранденбурга.

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Passauer Neue Presse Германия Европа
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