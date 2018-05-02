Немецкий политик: в Москве Меркель уважают — ей и быть посредником

Опасность военного столкновения между Российской Федерацией и Западом никогда не была настолько высокой, как в настоящее время, заявил в интервью Passauer Neue Presse глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. А поскольку канцлера ФРГ Ангелу Меркель по-прежнему «уважают в Москве», она и должна отправиться в Россию и выступить там в роли посредника — причём это «абсолютно необходимо», подчеркнул немецкий политик.
Хоть в случае с Россией это и не просто, но всё-таки попытаться и понять необходимо даже «своего злейшего врага», заявил в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек.
«Санкции не оказали на Россию того эффекта, которого мы ожидали. Спустя четыре года нужно проверить, чего, собственно, удалось добиться при помощи штрафных мер. Сегодня мы остались у разбитого корыта», — констатировал бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург.
Более того, опасность военного столкновения между Россией и Западом, по словам Платцека, никогда не была такой высокой, как в настоящее время.
«В любой момент ситуация может выйти из-под контроля: отчасти она опаснее, чем во времена холодной войны. Экономические отношения с Россией существенно пострадали. Размолвка между народами усиливается. Ничего не улучшилось, всё стало только хуже», — подчеркнул немецкий политик.
«История не повторяется, но мы должны извлечь из неё урок», — добавил Маттиас Платцек.
Запад, как считает глава Германо-российского форума, должен вновь наладить «более-менее благоразумные» отношения с Российской Федерацией.
«Пускай не дружба и партнёрство, но хотя бы разумное мирное сосуществование», — призвал немецкий политик.
Как отметил Маттиас Платцек, канцлера Германии Ангелу Меркель по-прежнему «уважают в Москве».
«Она должна отправиться в Россию и выступить там в роли посредника. Это абсолютно необходимо. Мы должны перестать накалять ситуацию. Обеспечение мира, борьба с терроризмом, изменение климата, миграционная политика, кризис в Сирии — без России ни одну из этих проблем не решить», — резюмировал бывший премьер-министр Бранденбурга.
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы евразийской интеграции.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал критику журнала The National Interest в адрес посла США в Колумбии Кевина Уитакера, заявившего, что прилетевшие в Венесуэлу российские военные самолёты не представляют угрозы, поскольку слишком стары.
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что рассмотрит возможность возвращения золотых медалей Игр-2014 в Сочи только после того, как лично получит официальное требование от Международного олимпийского комитета (МОК).
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о роли британских военных в защите страны от «российского вторжения».
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия. Соответствующее постановление обязывает россиян хранить в сейфах не только оружие и патроны, но и порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.
Почётный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 80-летний Эдуард Дубов насмерть замёрз на улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир» заявил, что число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК («Дача взятки»), за год увеличилось на 11%.
Бывший старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Голикова, заявившего, что во время работы специалиста у команды исчезал инвентарь.
Россия поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам со своими сторонниками должны быть составной частью этого процесса в стране, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать Евгению Медведеву в основной состав на чемпионат Европы в Минске.