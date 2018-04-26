Daily Telegraph: разногласия в ЕС не дадут Лондону наказать Москву «по-американски»

Достичь единства в вопросах финансовых санкций труднее, чем совместно ударить по Сирии, пишет The Daily Telegraph. Глава казначейства Соединённого Королевства Филип Хэммонд отметил, что Великобритания вряд ли введёт против России такие же жёсткие санкции, как Америка, поскольку для этого требуется договориться со всем Евросоюзом.
Великобритания и США «не будут стоять плечом к плечу против путинского режима», поскольку ЕС вряд ли согласится на ужесточение санкций, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на канцлера казначейства Соединённого Королевства Филипа Хэммонда.
Издание напоминает, что ЕС и США «сплотились вокруг Великобританиипосле нервно-паралитической атаки в Солсбери», а затем Великобритания, Франция и США совместно нанесли удар по сирийским объектам, предположительно связанным с химическим оружием. «Однако в том, что касается финансовых санкций, единства достичь труднее, поскольку Соединённое Королевство присоединяется только к тем мерам, которые введены на уровне ООН или ЕС», — говорится в статье.
По словам Филипа Хэммонда, Лондон, вероятно, не сможет ввести против Москвы санкции, равнозначные тем, что ввёл в этом месяце Вашингтон в ответ на российские военные операции и «попытки разрушить западные демократии». Последний раунд американских санкций был направлен против 38 физических и юридических лиц.
«Наверное, будет справедливо сказать, что внутри ЕС очень разнится степень энтузиазма по поводу дальнейшего давления на эту группу людей», — цитирует The Daily Telegraph канцлера британского казначейства.
«Пока мы всё ещё в ЕС, у нас, за очень редким исключением, нет независимых санкционных возможностей,— отмечает Хэммонд. — Одна из трудностей работы в рамках ЕС состоит в том, что в этих, внешнеполитических вопросах требуется достичь консенсуса с 28 (странами. — ИноТВ), а это, откровенно говоря, зачастую означает работу с наименьшим общим знаменателем».
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт не смогла объяснить, какие именно гарантии неприменения химического оружия должна предоставить Россия, чтобы США не ввели против неё второй пакет санкций.
В Крыму в ходе раскопок некрополя Кыз-Аул найдено массовое захоронение людей времён Хазарского каганата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб провели встречу с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко и запросили у него экстрадицию подозреваемых в причастности к попытке покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему заменил нападающего Себастьяна Дриусси и полузащитника Эмилиано Ригони после первого тайма матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд, двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, в беседе с НСН оценил матч с греческим ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов, в котором московский клуб уступил со счётом 2:3.
Военные уничтожили дрон, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории в провинции Латакия в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН прокомментировал инцидент с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
Российский журналист Иван Карпов, рассказал подробности нападения фанатов греческого клуба ПАОК на представителей СМИ перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком».