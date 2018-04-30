Hannoversche Allgemeine: однопартийцев Меркель отчитали за «детские капризы»

Члены блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель «затормаживают» реализацию коалиционного договора по многим пунктам, заявил в интервью Hannoversche Allgemeine генеральный секретарь Социально-демократической партии Германии. В обсуждении целого ряда вопросов представители ХДС и ХСС «ведут себя как капризные дети», констатировал Ларс Клингбайль.
Многие члены Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) «затормаживают» реализацию коалиционного договора по многим пунктам, заявил в интервью немецкой газете Hannoversche Allgemeine генеральный секретарь Социально-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.
«В обсуждении многих пунктов ХДС и ХСС ведут себя как капризные дети, — отметил Клингбайль. — Такое ощущение, что многие в ХДС/ХСС не читали коалиционный договор и только сейчас начали осознавать, о чём договорилось руководство их партий в ходе переговоров (по созданию правительственной коалиции, в которую вошли СДПГ, ХДС и ХСС. — ИноТВ)».
По этой причине генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии пригрозил провести через два года проверку, чтобы выяснить, сколько пунктов коалиционного договора действительно будут реализованы.
В отличие от блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) министры, представляющие Социал-демократическую партию Германии, «упорно работают» над реализацией коалиционного договора, подчеркнул Ларс Клингбайль.
Генсек СДПГ также раскритиковал партнёров по коалиции из блока ХДС/ХСС за «нерешительность в проведении европейской политики».
«Мы должны быть открыты для идей реформирования, которые предлагает президент Франции Эммануэль Макрон», — констатировал генеральный секретарь Социально-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.
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