Euronews: Меркель обвинила беженцев-мусульман в новой волне антисемитизма

Многочисленные беженцы из арабских государств принесли с собой в Германию новую форму антисемитизма, заявила в интервью канцлер ФРГ Ангела Меркель. Недавно широкий резонанс в стране вызвал инцидент в центре Берлина, где молодого человека избили только за то, что у него была кипа на голове, передаёт Euronews.
Германию захлёстывает новая волна антисемитизма, и на этот раз её движущей силой являются не коренные немцы, а беженцы-мусульмане и проживающие в ФРГ выходцы из арабских государств. Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецким СМИ.
Она заверила, что власти сделают всё возможное, дабы оградить от нападок евреев в Германии.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ:Конечно, антисемитизм в нашей стране был и раньше. Но сегодня мы сталкиваемся с новым явлением: в страну прибыло много беженцев, среди них есть выходцы из арабских государств — и они принесли с собой новую форму антисемитизма.
Несколько дней назад подросток был избит в центре Берлина только за то, что у него на голове была кипа. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в Германии, живо напомнив о мрачном периоде в относительно недавней истории страны.
Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолётов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники условного противника на полигоне Эдельвейс в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
В мексиканском муниципалитете Тулансинго трёх человек, которых заподозрили в ограблении жилого дома, растерзала толпа, сообщает издание El Sol de Tulancingo со ссылкой на генерального прокурора штата Идальго.
Ветеран США Уильям Клайд Аллен, направивший письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон, заявил, что также направил аналогичные послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй, сообщает Deseret News Utah со ссылкой на документы суда.
Рабочие, пострадавшие при обрушении строительных лесов на западе Москвы, находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Руководитель федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете Игорь Арефьев оценил состояние детей, пострадавших при взрыве в спортзале, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы медуниверситета Алексея Никонова.
Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что готов разрешить Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле из-за исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Bloomberg.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, о состоянии здоровья сына после официального взвешивания накануне боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT поделился мнением о том, что Евросоюз планирует 15 октября одобрить новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
Мастер спорта по боксу и спортивный комментатор Эльдар Кенкерли прокомментировал грядущий поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал в беседе с RT решение стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций за распространение и применение химического оружия.
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс восхитился позицией главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича в вопросе, связанном с протестами американских спортсменов против политики Трампа.
Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире радиостанции израильской армии заявил, что российские комплексы ПВО С-300, которые ранее были доставлены в Сирию, не смогут отследить истребители F-35.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT решение глав МИД стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».