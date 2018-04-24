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Euronews: Меркель обвинила беженцев-мусульман в новой волне антисемитизма

Многочисленные беженцы из арабских государств принесли с собой в Германию новую форму антисемитизма, заявила в интервью канцлер ФРГ Ангела Меркель. Недавно широкий резонанс в стране вызвал инцидент в центре Берлина, где молодого человека избили только за то, что у него была кипа на голове, передаёт Euronews.

Германию захлёстывает новая волна антисемитизма, и на этот раз её движущей силой являются не коренные немцы, а беженцы-мусульмане и проживающие в ФРГ выходцы из арабских государств. Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецким СМИ.

Она заверила, что власти сделают всё возможное, дабы оградить от нападок евреев в Германии.
 
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Конечно, антисемитизм в нашей стране был и раньше. Но сегодня мы сталкиваемся с новым явлением: в страну прибыло много беженцев, среди них есть выходцы из арабских государств — и они принесли с собой новую форму антисемитизма.
 
Несколько дней назад подросток был избит в центре Берлина только за то, что у него на голове была кипа. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в Германии, живо напомнив о мрачном периоде в относительно недавней истории страны.
 
Дата выхода в эфир 23 апреля 2018 года.

 

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источник
Euronews Франция Европа
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агрессия Ангела Меркель антисемитизм беженцы Германия Европа культура молодежь национализм права человека
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