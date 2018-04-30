Fox: новый госсекретарь США сразу дал понять, что не будет церемониться с Россией

Майк Помпео совершил свой первый зарубежный визит, после того как его утвердили на пост нового госсекретаря. Ранее сегодня он прибыл в Саудовскую Аравию, затем он посетит Израиль и Иорданию. А вчера, всего лишь через несколько часов после того, как он был приведён к присяге, Помпео выступил в НАТО в качестве представителя (США. — ИноТВ) в Брюсселе. Он заявил, что альянс как никогда важен перед лицом угрозы со стороны России.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Россия угрожает союзниками и партнёрам как в военном плане посредством вторжения в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году, так и посредством агрессивной кампании с целью подорвать западные институты демократии. Перед лицом неприемлемых действий со стороны России НАТО как никогда необходимо.

С нами на связи бывший постпред США при НАТО Курт Волкер, который является исполнительным директором Института Маккейна.* Курт, спасибо, что согласились побеседовать с нами.

КУРТ ВОЛКЕР, бывший постпред США при НАТО: Вам спасибо. Рад пообщаться.

Как мы видим, новый госсекретарь заявил, что серьёзное беспокойство у него вызывают Россия и та угроза, которую она представляет для западных демократий. Я бы хотела озвучить результаты опроса, совсем недавно проведённого Fox News. В рамках опроса респондентов спросили, был ли президент достаточно жёстким по ряду внешнеполитических вопросов. И мы видим, что на первом месте оказалась Россия. 51% опрошенных заявили, что президент недостаточно жёстко ведёт себя по отношению к России.

Господин постпред, если вернутся к основной теме — во главе Госдепа теперь стоит Майк Помпео, который буквально в первый же день ясно дал понять, что он будет делать на этом посту — что он не собирается церемониться с Россией. С учётом всего этого, как вы думаете, измениться ли позиция президента по отношению к России или, как минимум, его восприятие этой страны?

КУРТ ВОЛКЕР: По-моему, ему нужно поменять восприятие (России. — ИноТВ). Ведь это факт, что Трамп с самого начала действовал более жёстко по отношению к России. Нам необходимо отделять внутренние дела, когда люди говорят о России, о расследовании и тому подобном, от того, что происходит на международном уровне. Мы наблюдали расширение и ужесточение санкций, снятие эмбарго на поставки оружия на Украину, а также гораздо более мощный отпор в Сирии и критику России за её агрессивные действия, как мы только что слышали в выступлении госсекретаря Помпео. По-моему, всё это уже происходит.

И, думаю, очень важно, что госсекретарь Помпео свой первый визит совершил в НАТО, поскольку очень важно сплотить нашу сторону, наш альянс, сплотить Запад, поскольку мы в настоящее время имеем дело с очень напористой Россией.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2018 года.



* Имеется в виду Институт международного лидерства Джона Маккейна (McCain Institute for International Leadership), состоящий в партнёрских отношениях с Международным Республиканским Институтом (International Republican Institute), возглавляемым Джоном Маккейном, — организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.