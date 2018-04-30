Fox News Оригинал

Fox: новый госсекретарь США сразу дал понять, что не будет церемониться с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Всего лишь через несколько часов после того, как Майк Помпео стал новым госсекретарём США, он отправился в Брюссель, сообщает Fox News. На встрече министров иностранных дел стран НАТО он заявил, что перед лицом российской угрозы альянс необходим как никогда.
Майк Помпео совершил свой первый зарубежный визит, после того как его утвердили на пост нового госсекретаря. Ранее сегодня он прибыл в Саудовскую Аравию, затем он посетит Израиль и Иорданию. А вчера, всего лишь через несколько часов после того, как он был приведён к присяге, Помпео выступил в НАТО в качестве представителя (США. — ИноТВ) в Брюсселе. Он заявил, что альянс как никогда важен перед лицом угрозы со стороны России.
 
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Россия угрожает союзниками и партнёрам как в военном плане посредством вторжения в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году, так и посредством агрессивной кампании с целью подорвать западные институты демократии. Перед лицом неприемлемых действий со стороны России НАТО как никогда необходимо.
 
С нами на связи бывший постпред США при НАТО Курт Волкер, который является исполнительным директором Института Маккейна.* Курт, спасибо, что согласились побеседовать с нами.
 
КУРТ ВОЛКЕР, бывший постпред США при НАТО: Вам спасибо. Рад пообщаться.
 
Как мы видим, новый госсекретарь заявил, что серьёзное беспокойство у него вызывают Россия и та угроза, которую она представляет для западных демократий. Я бы хотела озвучить результаты опроса, совсем недавно проведённого Fox News. В рамках опроса респондентов спросили, был ли президент достаточно жёстким по ряду внешнеполитических вопросов. И мы видим, что на первом месте оказалась Россия. 51% опрошенных заявили, что президент недостаточно жёстко ведёт себя по отношению к России.
 
Господин постпред, если вернутся к основной теме — во главе Госдепа теперь стоит Майк Помпео, который буквально в первый же день ясно дал понять, что он будет делать на этом посту — что он не собирается церемониться с Россией. С учётом всего этого, как вы думаете, измениться ли позиция президента по отношению к России или, как минимум, его восприятие этой страны?
 
КУРТ ВОЛКЕР: По-моему, ему нужно поменять восприятие (России. — ИноТВ). Ведь это факт, что Трамп с самого начала действовал более жёстко по отношению к России. Нам необходимо отделять внутренние дела, когда люди говорят о России, о расследовании и тому подобном, от того, что происходит на международном уровне. Мы наблюдали расширение и ужесточение санкций, снятие эмбарго на поставки оружия на Украину, а также гораздо более мощный отпор в Сирии и критику России за её агрессивные действия, как мы только что слышали в выступлении госсекретаря Помпео. По-моему, всё это уже происходит.
 
И, думаю, очень важно, что госсекретарь Помпео свой первый визит совершил в НАТО, поскольку очень важно сплотить нашу сторону, наш альянс, сплотить Запад, поскольку мы в настоящее время имеем дело с очень напористой Россией.
 
Дата выхода в эфир 28 апреля 2018 года. 

* Имеется в виду Институт международного лидерства Джона Маккейна (McCain Institute for International Leadership), состоящий в партнёрских отношениях с Международным Республиканским Институтом (International Republican Institute), возглавляемым Джоном Маккейном, — организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.
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источник
Fox News США Северная Америка
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