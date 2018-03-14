CNN

Нуланд: Помпео будет проще убедить Трампа изменить подход к «вмешательству русских»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Назначение директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря США поможет ему убедить президента Трампа перестать ставить знак равенства между признанием «российского вмешательства» и потерей собственной легитимности, заявила в эфире CNN бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. По её словам, этому может способствовать видимое взаимное доверие между Помпео и президентом.

Хорошо, давайте перейдём к российскому вопросу, с которым вы очень хорошо знакомы: именно вы в качестве помощника госсекретаря готовили доклады по этой теме. Не получится ли так, что Помпео сразу же схлестнётся с президентом, если учитывать ваши слова о том, что Помпео признал вмешательство русских, в то время как президент этого не делает; кроме того, ничего он не говорит и о том, что Владимира Путина надо за это призвать к ответу?

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, бывший помощник госсекретаря США: Что интересно, сейчас все министры, занимающиеся национальной безопасностью, советники президента по нацбезопасности, а также директор Помпео озабочены той ролью, которую сыграла Россия и которую она собирается сыграть в будущем. Так что сейчас вопрос состоит в том, сможет ли Помпео, с учётом видимого доверия между ним и Трампом, изменить подход США к («российскому вмешательству». — ИноТВ) в будущем, а также добиться того, чтобы президент перестал ставить знак равенства между этим вопросом и собственной легитимностью. Именно это обстоятельство мешает единому подходу американского правительства и наших союзников к этой теме.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 марта 2018 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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Виктория Нуланд дипломатия Дональд Трамп Майк Помпео Рекс Тиллерсон Россия США
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