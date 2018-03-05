NYT: из $120 млн, выделенных на борьбу с «российской пропагандой», Госдеп не потратил и цента

Несмотря на то что Россия продолжает вести «виртуальную войну» против США, Госдепартамент до сих пор не воспользовался выделенными ему конгрессом для борьбы с влиянием иностранных держав $120 млн, пишет The New York Times. Как отмечает издание, такая нерасторопность американского внешнеполитического ведомства связана как с общим нежеланием администрации Трампа заниматься борьбой с «российской пропагандой», так и с финансовыми спорами между Госдепом и Пентагоном.

В то время как в преддверии промежуточных выборов Россия продолжает вести «виртуальную войну» против США, Государственный департамент всё ещё не потратил ни цента из $120 млн, выделенных ему для борьбы с попытками иностранных держав вмешаться в американские выборы или посеять недоверие к демократии, пишет The New York Times.

В результате ни один из 23 аналитиков Центра глобального взаимодействия, задачей которого является борьба с «дезинформационной кампанией Москвы», не знает русского, а заморозка найма новых сотрудников мешает принятию на работу программистов, необходимых для того, чтобы следить за действиями России.

Подобная нерасторопность — лишь один из признаков общего пассивного ответа президента Трампа на «российское вмешательство». Как отмечает газета, публично американский лидер не предпринял никаких попыток сплотить нацию перед лицом Москвы с целью защиты демократических институтов.

В более широком смысле, считает The New York Times, задержка в реализации финансирования показывает, что госсекретарь Рекс Тиллерсон сомневается в способности своего ведомства мудро потратить эти средства.

Более того, Тиллерсон скептически оценил перспективы успешной борьбы с «российской угрозой».

«Если они захотят вмешаться, то они найдут для этого способ, — заявил по этому поводу госсекретарь. — Мы можем предпринять доступные нам шаги, но если они на это решатся, то предотвратить это будет очень сложно».

Соединённые Штаты потратили миллиарды долларов на секретные киберразработки, однако это оружие оказалось по большому счёту неэффективным против «действий России» в Facebook и Twitter, целью которых было лишь усилить уже существующие противоречия в США и за их пределами.

В этом контексте Центр глобального взаимодействия должен был оценивать действия России, а затем запускать кампании по противодействию «пропаганде» по всему миру. «Сейчас есть тысячи уволенных или опальных российских журналистов, которые в изгнании действуют против России. Мы можем им помочь», — отметил по этому поводу заместитель госсекретаря в администрации Обамы Ричард Стенгель.

По его мнению, кампании, целью которых будет заострение внимание общественности на роли «русских троллей и российских наёмников на Украине и в Сирии», будут иметь сильный эффект.

Ещё при администрации Обамы конгресс поручил Пентагону выделить Госдепу $60 млн на координацию межведомственных действий по борьбе с «антидемократической пропагандой» России и Китая.

На протяжении семи месяцев Тиллерсон пытался решить, будет ли он тратить какую-либо часть из выделенных средств. 18 сентября Госдеп наконец отправил в Пентагон запрос на перевод средств, однако учитывая, что до конца налогового года оставалось всего несколько дней, чиновники Министерства обороны сочли, что Госдеп опоздал.

На протяжении ещё пяти месяцев эти два ведомства обсуждали судьбу оставшихся на следующий налоговый год $60 млн. Вскоре, однако, Госдеп объявил, что Пентагон согласился перевести $40 млн — треть от суммы, обещанной в 2016 году.

Подобные задержки привели в ярость некоторых членов конгресса.

«Центр глобального взаимодействия Госдепартамента уже давно должен был получить ресурсы, которые конгресс выделил ему для эффективной борьбы с кремлёвской дезинформацией и другими операциями по распространению иностранной пропаганды», — заявил по этому поводу сенатор от Демократической партии Роберт Менендес.

Руководитель аппарата центра Адель Рапп попыталась защитить усилия администрации по противодействию «российской пропаганде», указав на то, что Госдеп выделил $1,3 млрд на усиление защиты Европы от «российского вмешательства». Однако эти средства обязалась выделить ещё администрация Обамы; администрация же Трампа предложила урезать эту помощь более чем в два раза.

В то время как центр ожидает перевода денег от Пентагона, он занимается своей обычной работой: противодействием джихадистской и экстремистской пропаганде. Тем не менее эта работа — лишь малая часть тех задач, выполнения которых ждёт от этой организации конгресс. К примеру, в 2016 году выяснилось, что ИГ* гораздо более эффективно пользуется соцсетями, чем США, отмечает The New York Times.

По мнению заместителя госсекретаря в администрации Буша Джеймса Глассмана, неустойчивое финансирование центра, а также кадровые проблемы показывают отсутствие серьёзного интереса администрации к борьбе с «российской» или джихадистской пропагандой.

«Для выполнения этой работы у них в центре есть механизм, — заметил Глассман. — Однако у них нет госсекретаря или президента, которые были бы в ней заинтересованы».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.