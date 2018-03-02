Колумнист Washington Post: в диалоге с Россией нужно меньше истерии и больше благоразумия
Обвинение во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, предъявленное России Робертом Мюллером, вызвало классическую волну истерии в Вашингтоне. Как пишет в своей колонке The Washington Post Катрина ванден Хювел, возглавили эту кампанию демократы, ведущие охоту на президента Трампа, им вторят и неоконсерваторы, всегда готовые раздуть очередной кризис. Либерал, демократ и член палаты представителей Джерролд Надлер даже назвал действия России «актом войны, равноценным Пёрл-Харбору», а обозреватель The New York Times Томас Фридман охарактеризовал вмешательство России как «событие масштабов 11 сентября, аналогичное по силе воздействия».
«Ради всего святого! Боты — это не бомбы. Реклама в Facebook не равноценна самолётам, врезавшимся во Всемирный торговый центр. Потери от российского вмешательства в наши выборы несопоставимы с гибелью тысяч человек во время терактов 11 сентября или в Пёрл-Харборе», — пишет автор статьи.
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