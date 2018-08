Колумнист Washington Post: в диалоге с Россией нужно меньше истерии и больше благоразумия

Обвинения России во вмешательстве в американские выборы вызвало в Вашингтоне классическую волну истерии. Однако, как пишет на страницах The Washington Post колумнист Катрина ванден Хювел, у США есть вполне реальные проблемы безопасности, которые требуют взаимодействия с Россией. Поэтому чтобы избежать новой холодной войны, американским политикам понадобится больше благоразумия.

Обвинение во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, предъявленное России Робертом Мюллером, вызвало классическую волну истерии в Вашингтоне. Как пишет в своей колонке The Washington Post Катрина ванден Хювел, возглавили эту кампанию демократы, ведущие охоту на президента Трампа, им вторят и неоконсерваторы, всегда готовые раздуть очередной кризис. Либерал, демократ и член палаты представителей Джерролд Надлер даже назвал действия России «актом войны, равноценным Пёрл-Харбору», а обозреватель The New York Times Томас Фридман охарактеризовал вмешательство России как «событие масштабов 11 сентября, аналогичное по силе воздействия».

«Ради всего святого! Боты — это не бомбы. Реклама в Facebook не равноценна самолётам, врезавшимся во Всемирный торговый центр. Потери от российского вмешательства в наши выборы несопоставимы с гибелью тысяч человек во время терактов 11 сентября или в Пёрл-Харборе», — пишет автор статьи.

По её мнению, мир находится на пороге новой холодной войны и отойти от края пропасти будет нелегко, поскольку для этого понадобится меньше истерии и больше благоразумия.

«Те, кому небезразлична наша демократия, должны серьёзно опасаться разжигания новой холодной войны. Ухудшение отношений укрепит самые отвратительные силы с обеих сторон: произойдёт увеличение армий, сократится пространство для инакомыслия, усилится националистический угар, а дипломатия отойдёт на второй план», — отмечает автор The Washington Post.

Как заключает американское издание, сегодня те, кто осмеливается задавать вопросы о шумихе вокруг российской операции, немедленно подвергаются нападкам — и их сразу называют апологетами Путина либо Трампа. Этот скандал уже лишил администрацию Трампа всякой возможности наладить конструктивное взаимодействие с Россией, однако у США есть вполне реальные проблемы безопасности, которые требуют такого взаимодействия с Россией: ядерное разоружение невозможно без совместной работы Москвы и Вашингтона, Россия также может сыграть ключевую роль в воздействии на Северную Корею, а соглашение о правилах деятельности в киберпространстве может стать важнейшим инструментом, позволяющим ограничить вмешательство в будущем.

«Факты российского вмешательства необходимо расследовать, такому вмешательству надо противостоять, от него нужно защищаться. Но поскольку Трамп отдал политику национальной безопасности на откуп генералам и неоконсерваторам, для демократов очень опасно во вред себе раздувать пламя вместо того, чтобы попытаться его погасить», — подводит итог автор статьи.