SP: cторонники ГМО воспользовались антироссийскими настроениями, чтобы начать кампанию против российских СМИ

RT и Sputnik пишут о генно-модифицированных продуктах гораздо чаще, чем другие западные СМИ, сообщает Sustainable Pulse. К таким выводам пришли сотрудники Университета штата Айова, увидев в этом попытку настроить американскую и мировую общественность против ГМО и тем самым навредить агропромышленному комплексу США, рассказывает издание.

На этой неделе сотрудники Университета штата Айова опубликовали научное исследование, в котором они пытаются использовать антироссийские настроения, чтобы начать кампанию против российских СМИ, которые публикуют материалы о ГМО.

Авторы исследования выяснили, что в материалах RT и Sputnik аббревиатура ГМО используется чаще, чем в материалах пяти других информационных ресурсов — Huffington Post, Fox News, CNN, Breitbart News и MSNBC, — вместе взятых.

Авторами исследования являются старший преподаватель факультета социологии Шон Дориус и старший преподаватель факультета сельского хозяйства, генетики, развития и клеточной биологии Кэролин Лоуренс-Дилл, чья лаборатория частично финансируется Национальной ассоциацией производителей кукурузы США, которая одобряет использование ГМО.

Попытки настроить американскую и мировую общественность против использования ГМО, «очевидно, оказывают отрицательное воздействие на американский агропромышленный комплекс и могут дать преимущества России», — заявил Дориус в интервью изданию Des Moines Register.

К сожалению, по данным организации Food and Water Watch, сотрудники Университета штата Айова уже не первый год получают солидное финансирование от производителей ГМО и их сторонников.

В среду директор издания Sustainable Pulse Генри Роулендс заявил: «Сотрудникам Университета штата Айова почему-то не приходит в голову порассуждать о том, почему американские СМИ так редко пишут о проблеме ГМО, несмотря на растущий интерес потребителей к этой проблеме и негативное отношение к ГМО. Кому-то может показаться странным, но в этой области у российских СМИ больше свободы, чем у американских».

Почему это исследование было опубликовано именно сейчас?

Складывается впечатление, что авторы этой научной работы неслучайно подгадали время её публикации так, что оно совпало с объявлением о том, что российская антимонопольная служба может пересмотреть свою позицию по поводу сделки по слиянию между компаниями Monsanto и Bayer стоимостью 64 миллиарда долларов, причём не в пользу этих гигантов.

В начале февраля агентство Reuters сообщило, что компания Bayer подала иск к Федеральной антимонопольной службе в связи с проведением расследования в отношении слияния между компаниями Bayer и Monsanto.

Представитель компании Bayer заявил, что их компания обратилась в российский суд с ходатайством о предоставлении дополнительного времени для обсуждения требований, выдвинутых ФАС в отношении сделки, в результате которой будет образована крупнейшая в мире компания по производству семян и удобрений.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ещё не вынесла своего решения по сделке, но практически наверняка не позволит ей свершиться в той форме, в какой она устраивает Bayer и Monsanto, что нанесёт огромный удар по обеим компаниям, ввиду обширных интересов Bayer в России.

В ноябре ФАС предварительно одобрила сделку при условии, что компании поделятся с другими участниками рынка определёнными сельскохозяйственными технологиями и данными с целью повышения конкурентоспособности в этой области.

Россия: за или против ГМО?

В 2016 году Государственная дума Российской Федерации приняла закон, полностью запрещающий культивацию и разведение генетически модифицированных растений и животных, кроме как для целей научных исследований. Однако это не декларация позиции против ГМО как таковой, это мера по реализации принципа предосторожности, которому последовали уже 30 других государств мира.

Российскому правительству удалось устоять против растущего давления со стороны американских компаний биотехнологического сектора, а также разоблачить истинные намерения лоббирующих ГМО-технологии сил внутри страны, прикрывающихся ложными лозунгами и псевдонаучными данными.

Также в 2015 году на 12-м Международном форуме науки и технологии в обществе в Киото (Япония) вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что для того, чтобы накормить весь мир, не требуется прибегать к генной модификации.

В заключение Роулендс заявил: «Если вы заметите какие-либо отклонения в позиции российского правительства по ГМО от принципа приоритетности здоровья и интересов потребителей, то, вполне возможно, вы попались в ментальную ловушку приписывания России антиамериканских устремлений абсолютно во всём».

Дата публикации 27 февраля 2018 года.