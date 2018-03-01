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NBC: перед выборами президента США русские хакеры «размялись» сразу на семи штатах

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Ещё перед президентскими выборами 2016 года в США «действовавшие при поддержке России тайные агенты» якобы взломали сайты и системы регистрации избирателей сразу семи штатов, сообщает NBC. При этом, как отмечает американский телеканал, хакеры использовали различные способы взлома.
NBC: перед выборами президента США русские хакеры «размялись» сразу на семи штатах
Reuters

Американские спецслужбы располагают «существенными доказательствами» того, что ещё перед президентскими выборами 2016 года в США «действовавшие при поддержке России тайные агенты» якобы взломали сайты и системы регистрации избирателей сразу семи штатов, сообщает NBC.

Предполагается, что жертвами хакеров стали Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин, отмечает американский телеканал со ссылкой на трёх высокопоставленных сотрудников разведки США.

«Системы в семи штатах были взломаны различными способами, причём некоторые нарушения были серьёзнее, чем остальные: начиная с обычного входа на сайты штатов и заканчивая проникновением в базы данных зарегистрированных избирателей», — уточняет NBC.

Впрочем, все официальные лица, с которыми удалось побеседовать сотрудникам американского телеканала, сошлись во мнении, что в ходе предполагаемого вмешательства «результаты голосований не были изменены и никто из избирателей не был исключён из списков».

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