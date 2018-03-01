NBC: перед выборами президента США русские хакеры «размялись» сразу на семи штатах

Ещё перед президентскими выборами 2016 года в США «действовавшие при поддержке России тайные агенты» якобы взломали сайты и системы регистрации избирателей сразу семи штатов, сообщает NBC. При этом, как отмечает американский телеканал, хакеры использовали различные способы взлома.

Американские спецслужбы располагают «существенными доказательствами» того, что ещё перед президентскими выборами 2016 года в США «действовавшие при поддержке России тайные агенты» якобы взломали сайты и системы регистрации избирателей сразу семи штатов, сообщает NBC.

Предполагается, что жертвами хакеров стали Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин, отмечает американский телеканал со ссылкой на трёх высокопоставленных сотрудников разведки США.

«Системы в семи штатах были взломаны различными способами, причём некоторые нарушения были серьёзнее, чем остальные: начиная с обычного входа на сайты штатов и заканчивая проникновением в базы данных зарегистрированных избирателей», — уточняет NBC.

Впрочем, все официальные лица, с которыми удалось побеседовать сотрудникам американского телеканала, сошлись во мнении, что в ходе предполагаемого вмешательства «результаты голосований не были изменены и никто из избирателей не был исключён из списков».