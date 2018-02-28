После брифингов оборонных и разведывательных ведомств секретарь штата Орегон Дэннис Ричардсон попросил выделить ему $166 тыс. для того, чтобы нанять отдельного специалиста для защиты от «хакерской деятельности российских властей», сообщает Oregon Live. Ричардсон заверил избирателей, что никто не сможет взломать компьютерные системы, занимающиеся подсчётом голосов.

OregonLive: россиянка стала жертвой «любовного треугольника» в США

Американские власти установили личность молодой женщины, недавно убитой в штате Орегон. Ею оказалась 27-летняя гражданка России Анна Репкина, сообщает OregonLive. По данным следствия, подозреваемый Уильям Чейз Харгроув поддерживал отношения с ней и другой женщиной, которая потребовала от него сделать окончательный выбор.