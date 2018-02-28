Oregon Live: секретарь штата потребовал нанять специалиста для защиты от российских хакеров

После брифингов оборонных и разведывательных ведомств секретарь штата Орегон Дэннис Ричардсон попросил выделить ему $166 тыс. для того, чтобы нанять отдельного специалиста для защиты от «хакерской деятельности российских властей», сообщает Oregon Live. Ричардсон заверил избирателей, что никто не сможет взломать компьютерные системы, занимающиеся подсчётом голосов.

Секретарь штата Орегон Дэннис Ричардсон попросил у законодательных органов $166 тыс. для того, чтобы нанять специального сотрудника, который бы препятствовал «хакерской деятельности российских властей» во время выборов, сообщает Oregon Live.



Ранее Министерство внутренней безопасности США проанализировало компьютерные системы, которые будут использоваться во время выборов в штате Орегон, и нашло там уязвимости. Затем более детальную информацию об этом и путях решения проблемы федеральные власти передали Ричардсону в засекреченном документе.



В феврале для секретаря штата также провели дополнительный брифинг, касающийся угрозы, которую представляет Россия для компьютерных систем накануне голосования. Мероприятие проходило в Вашингтоне, а его подготовкой занимались представители директора Национальной разведки, ФБР и Министерства внутренней безопасности.



По словам Ричардсона, брифинг помог ему осознать, что российское «вмешательство» в американские выборы заключалось не в попытке манипулировать голосами, а в стремлении «подорвать уверенность Америки» в её избирательной системе. Секретарь уверен, что сейчас полным ходом идёт информационная война.



«Я хочу, чтобы вы знали, что вы можете быть уверенными в нашей избирательной системе и в том, что наши документы никто не взломает», — заверил Ричардсон. Однако для выполнения рекомендаций Министерства внутренней безопасности штату необходим отдельный IT-специалист. Скорее всего, этот запрос секретаря будет одобрен, отмечает ресурс.



По заявлению местных властей, Орегон был одним из 21 штата, которые стали жертвами российских хакерских атак перед президентскими выборами 2016 года. Сообщается, что орегонские антивирусы каждый день блокировали по 24 млн попыток взлома.