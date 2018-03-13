Твиттерная рокировка: Трамп уволил Тиллерсона и вместо него назначил главу ЦРУ

Президент США освободил Рекса Тиллерсона от должности государственного секретаря, назначив на его место директора ЦРУ Майка Помпео, сообщает CNN. Как отмечается в сюжете канала, одной из причин этого увольнения могли стать разногласия между Тиллерсоном и Трампом по целому ряду внешнеполитических проблем, включая и «российский вопрос».

КРИС КУОМО, ведущий CNN: (Дочитывает твит Дональда Трампа.) «…избранной на данный пост. Всем мои поздравления!» И как вы такое прокомментируете?

ДЭВИД ЧЭЛИЭН, глава политического отдела вашингтонского бюро CNN: Сенату придётся тут, конечно, поработать — в том смысле, что придётся проводить слушания и подтверждать кандидатуры, но…

КРИС КУОМО: Как думаете, президент-то об этом хоть знает? Ему вообще известно, что ему нельзя просто так брать и назначать людей?

ДЭВИД ЧЭЛИЭН: Думаю, что знает. Просто, как мне кажется, он абсолютно уверен в том, что его люди получат одобрение сената. Всё же его команду в том виде, в котором она была изначально, сенаторы одобрили, и причин сомневаться, что они не сделают это снова с новыми людьми, у него вроде бы и нет. Не забывайте: сейчас для того, чтобы подтвердить кандидатуру на пост в кабинете президента, достаточно простого большинства голосов.

Но как бы то ни было, Крис, речь идёт о довольно масштабной чистке в структурах нацбезопасности. И именно это здесь важнее всего: в тот самый момент, когда США приходится разбираться с такой опасной проблемой, как Северная Корея, и готовиться к встрече (с Ким Чен Ыном. — ИноТВ), которая может скоро состояться, и переговорам по вопросу, который, как предупреждал Дональда Трампа Барак Обама, станет самой большой «головной болью» и самой масштабной угрозой на протяжении всего его президентства, в тот момент, когда какие-то в полном смысле слова подвижки по этому направлению только начались, Трамп решает перетрясти кадры в плане нацбезопасности.

Нам уже приходилось видеть, что у Рекса Тиллерсона и президента Трампа возникали разногласия по целому ряду вопросов — не говоря уже о том, что, по данным The Washington Post, Тиллерсон в конце прошлой недели сократил своё турне по Африке и вернулся в Вашингтон, поскольку президент ещё тогда сообщил ему, что собирается принять такое решение.

ЭРИКА ХИЛЛ, ведущая CNN: Нам сообщают, что президент успел написать ещё один твит, и мы сейчас выведем его на экран — но, если уже речь зашла об их разногласиях с Тиллерсоном, есть ведь и проблема России, и мы слышали очень разную реакцию — нет, этот твит Крис уже зачитал, — очень разные комментарии от Тиллерсона и Белого дома ещё вчера. Стало ли это последней каплей? Есть такое ощущение?

ДЭВИД ЧЭЛИЭН: Если верить The Washington Post, нет, последней каплей это не стало, поскольку президент, по-видимому, принял это решение ещё на прошлой неделе, так они пишут. Но я тем не менее думаю, что восприниматься это увольнение, несомненно, будет именно так, как вы описываете, Эрика, — то есть как очередной пункт в целом списке случаев, когда Рекс Тиллерсон говорил совершенно по-другому, в гораздо более агрессивном по отношению к России тоне, чем президент Трамп мог даже мечтать.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 марта 2018 года.