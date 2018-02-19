CBS News: Тиллерсон рассказал о давней дружбе с Путиным и новых санкциях

Рекс Тиллерсон признался, что его взаимоотношения с Путиным длятся уже 18 лет, но после его вступления в должность госсекретаря США они изменились, ведь изменились и вопросы, которые им приходится обсуждать. Кроме того, в интервью CBS News он упомянул о том, что Вашингтон допускает возможность введения новых санкций против России.

Вы говорили, что у вас очень близкие отношения с Владимиром Путиным. Вы с ним заключали крупные сделки. Есть фотографии, где вы пьёте с ним шампанское. Такая близость вызывает удивление. Она даже вдохновила команду шоу Saturday Night Live на миниатюру. Вы её видели?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН, госсекретарь США: Да, мне дети показали.

Вы смеялись?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Конечно, я очень сильно смеялся.

Однако в ней высмеивается то, что вы дружите с Владимиром Путиным и что из-за этого вы и президент не станете призывать его к ответу.

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Мои отношения с президентом Путиным длятся уже 18 лет. Они всегда крутились вокруг того, что я могу сделать, чтобы преуспели мои акционеры, и в чём Россия может преуспеть.

Что изменилось, когда вы приехали в Кремль в качестве государственного секретаря?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Кое-что изменилось — и мне пришлось хорошо это осмыслить, — ведь единственное, что я сказал ему: «Господин президент, я тот же человек, но в новом обличии».

Но изменились отношения.

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Отношения изменились, ведь изменились и проблемы. Он представляет теперь совсем не то, что представляю теперь я. И я ему сказал: «Я теперь представляю американский народ». Думаю, что было важно это высказать прямо. И он, очевидно, тоже это понял.

Но раз вы теперь госсекретарь, вы обвинили его в нарушении соглашений по контролю за распространением ядерного оружия, в обходе санкций в отношении Северной Кореи, в том, что он позволил Асаду продолжать использование против гражданского населения химического оружия на основе хлора. Не похоже, чтобы его особенно беспокоили предостережения, которые вы ему высказываете.

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Ну я не знаю. Мы ещё увидим, беспокоят они его или нет.

За последний месяц было шесть атак с использованием хлора.

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Это так, и мы призвали их к ответу из-за того, что у России, на наш взгляд, есть особые обязательства, поскольку она обещала уничтожить химическое оружие и убедиться, что его больше нет.

Это похоже на заявления прошлой администрации, здесь почти нет разницы.

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Когда речь идёт об убийстве людей химическим оружием, разницы быть и не должно. Думаю, единственная разница в том, какие за это последствия. И президент Трамп уже показал, что последствия будут.

Означает ли это, что по-прежнему рассматривается возможность военного ответа на атаки с использованием хлора?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Как и в апреле прошлого года, мы серьёзно относимся к нашим требованиям, чтобы химическое оружие не стало постоянным или нормальным оружием в каком-либо конфликте.

Почему бы не ввести санкции, которые конгресс в большинстве своём хочет наложить на Россию?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Мы так и сделали и занимаемся этим. Мы уже предприняли шаги, которые уже помешали России осуществить ряд сделок по вооружениям. И мы рассматриваем ещё ряд лиц, на которых можно наложить санкции.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2018 года.