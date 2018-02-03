FT: Тиллерсон предупредил Мексику о «российском вмешательстве»

Госсекретарь США посоветовал Мексике «внимательно следить» за ходом предстоящих выборов, поскольку в них может вмешаться Россия, пишет FT. По данным британской газеты, мексиканские власти уже нашли «главного подозреваемого» в связях с Россией — им стал фаворит гонки Андрес Лопес Обрадор, получивший прозвище Андрес Мануэлевич.

На фоне скандала в США, связанного с продолжающимся расследованием американских госорганов с целью установить, вступил ли предвыборный штаб Дональда Трампа в «сговор» с Россией, глава Государственного департамента страны Рекс Тиллерсон призвал Мексику «проявить осторожность» на собственных президентских выборах, назначенных на 1 июля, сообщает Financial Times.



«Скажу вам лишь, что нам известно, что Россия оставила свои отпечатки на нескольких выборах по всему миру, — нам об этом сообщают европейские коллеги, — заявил Тиллерсон, начавший турне по Латинской Америке, на состоявшейся в Мехико совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Мексики и Канады. — Так что я бы посоветовал Мексике вот что: следите за тем, что происходит».



Как напоминает обозреватель FT, слухи о том, что Россия будет пытаться повлиять на результаты мексиканских выборов, стали ходить ещё в прошлом месяце после того, как об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер в ходе публичного выступления в Вашингтоне. «Мы видели, что (Москва предпринимает. — ИноТВ) крайне изощрённые шаги, направленные на разобщение демократических обществ и стравливание различных групп внутри этих обществ между собой. Кстати, мы уже заметили первые признаки подобного в мексиканской предвыборной кампании», — заявил тогда Макмастер.



Хотя никаких конкретных доказательств каких-либо действий со стороны России выявлено пока не было, под подозрение попал кандидат от левых сил и один из фаворитов гонки Андрес Лопес Обрадор, отмечает автор статьи. В частности, недавно стало известно, что один из его главных советников «работает на Russia Today — финансируемый Москвой англоязычный новостной канал», говорится в материале. Господин Лопез Обрадор уже получил от правящей партии «Движение национального возрождения» прозвище Андрес Мануэлевич, намекающее «на якобы имеющиеся у него связи с Россией»; кроме того, представители партии, которая, согласно соцопросам, уже отстаёт от Обрадора по рейтингам, обвиняют его в том, что он «хочет превратить Мексику в Венесуэлу», подчёркивается в статье.



Сам кандидат «с радостью» перенял своё российское прозвище и на этой неделе даже появился перед сторонниками в куртке с надписью «Андрес Мануэлевич — 2018», пишет журналист FT.