BR: Тиллерсон обвинил «Северный поток — 2» в «угрозе безопасности и стабильности Европы»

Вашингтон и Варшава совместно выступили с критикой проекта «Северный поток — 2», сообщает Bayerischer Rundfunk. Газопровод представляет собой «угрозу общей безопасности и стабильности Европы в энергетической политике» и является частью «плана России по политизации поставок энергоносителей», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе официального визита в Польшу.

США и Польша совместно раскритиковали проект «Северный поток — 2», сообщает Bayerischer Rundfunk. «Польша и США настроены против «Северного потока — 2», потому что он представляет угрозу общей безопасности и стабильности Европы в сфере энергетической политики», — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, речь идёт о «плане России политизировать поставки энергоносителей и подорвать попытки европейцев добиться большей независимости от российских поставок газа». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Яцек Чапутович также высказались с «предостережением о зависимости от России». Как отмечает BR, Польша уже в течение нескольких лет критикует проект «Северный поток — 2», упрекая Германию в «эгоистичной политике».

В свою очередь, США и их союзники в Европе в течение нескольких лет призывают к «уменьшению зависимости от российского газа». При этом американцы хотят увеличить свой экспорт сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы. В июне 2017 года Польша впервые получила поставки из Америки. В рамках своего двухдневного визита в Польшу Тиллерсон заверил союзников в том, что поляки поддерживают эту стратегию, направленную против России.

«Польша — это прекрасный, демократический союзник США», — заявил американский политик местным журналистам. В свою очередь, ЕС считает, что польская юстиция стала «менее независимой», и в декабре впервые в истории Евросоюза ввёл санкции, которые могут привести к утрате Польшей права голоса, резюмирует BR.