BR: Тиллерсон обвинил «Северный поток — 2» в «угрозе безопасности и стабильности Европы»

Вашингтон и Варшава совместно выступили с критикой проекта «Северный поток — 2», сообщает Bayerischer Rundfunk. Газопровод представляет собой «угрозу общей безопасности и стабильности Европы в энергетической политике» и является частью «плана России по политизации поставок энергоносителей», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе официального визита в Польшу.
США и Польша совместно раскритиковали проект «Северный поток — 2», сообщает Bayerischer Rundfunk. «Польша и США настроены против «Северного потока — 2», потому что он представляет угрозу общей безопасности и стабильности Европы в сфере энергетической политики», — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, речь идёт о «плане России политизировать поставки энергоносителей и подорвать попытки европейцев добиться большей независимости от российских поставок газа». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Яцек Чапутович также высказались с «предостережением о зависимости от России». Как отмечает BR, Польша уже в течение нескольких лет критикует проект «Северный поток — 2», упрекая Германию в «эгоистичной политике».
В свою очередь, США и их союзники в Европе в течение нескольких лет призывают к «уменьшению зависимости от российского газа». При этом американцы хотят увеличить свой экспорт сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы. В июне 2017 года Польша впервые получила поставки из Америки. В рамках своего двухдневного визита в Польшу Тиллерсон заверил союзников в том, что поляки поддерживают эту стратегию, направленную против России.
«Польша — это прекрасный, демократический союзник США», — заявил американский политик местным журналистам. В свою очередь, ЕС считает, что польская юстиция стала «менее независимой», и в декабре впервые в истории Евросоюза ввёл санкции, которые могут привести к утрате Польшей права голоса, резюмирует BR.
Япония заявила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который относится к южной группе Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.
Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Об этом пишет газета «Известия».
Посольство России в Соединённых Штатах прокомментировало сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
Администрация Белого дома прорабатывает дополнительные меры, направленные на противодействие кибератакам на важные инфраструктуры США, которые якобы могут осуществить хакеры при поддержке Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус ответил на вопрос о возможности перехода полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команды, выступающие в сильных европейских чемпионатах.
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о желании железнодорожников приобрести форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о первых итогах расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро. По словам дипломата, подготовка к покушению велась в американском штате Флорида и столице Колумбии Боготе.
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хайдель опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что нападающий Брель Эмболо, принимавший участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швейцарии, может пополнить состав российского «Локомотива».
Американский президент Дональд Трамп даёт лидеру КНДР Ким Чен Ыну мастер-класс, «как держать двери открытыми для кого-то». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой назвал возможные причины низкой результативности «Локомотива», забившего всего один мяч в восьми последних официальных матчах и ни разу не отличившегося в трёх поединках сезона-2018/19.