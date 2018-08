Бывший британский посол: АНБ русским вмешательством не проведёшь, но оно молчит

У Агентства национальной безопасности США есть все технические возможности, чтобы отследить потенциальный взлом американских серверов, однако в истории с публикацией переписки демократов ничего подобного сделано не было, отмечает бывший британский дипломат и правозащитник Крейг Мюррей. А значит, делает он вывод в своём интервью Consortiumnews, российские хакеры эти серверы не взламывали, а произошла утечка данных, добытых законных путём.

«Полная и абсолютная иррациональность нынешней вспышки русофобии никак не способствует уменьшению вреда от неё и продолжает заражать всю среду политиков и СМИ», — так писал в одной из своих последних статей бывший британский посол Крейг Мюррей. В интервью журналистам Consortiumnews он поясняет свою точку зрения на примере газеты The Washington Post, которая, по его словам, «попрала все стандарты журналистики в вопросах правдивого освещения событий, в том, чтобы давать людям шанс ответить на их обвинения, в реальном расследовании фактов». Столь же негативно он отзывается и о работе The New York Times по «российскому делу».

WikiLeaks воспринимали как врага ещё с тех пор, как Челси Мэннинг совершила свои разоблачения, заявил этот бывший дипломат, известный своей правозащитной деятельностью и симпатией к Джулиану Ассанжу. А когда WikiLeaks опубликовал переписку демократов, это нанесло очередной удар по популярности Хиллари Клинтон. Тогда опросы общественного мнения показывали, что Клинтон была единственной, кто мог проиграть Дональду Трампу, но всё же американский истеблишмент добился выдвижения её кандидатуры на выборах. В итоге она проиграла, но в качестве козла отпущения назвала Россию — так Мюррей объясняет развитие событий.

«Так что перед нами сошлись все эти факторы: ненависть разведсообщества к WikiLeaks, потребность военных в том, чтобы Россия была врагом, чтобы оправдать миллиарды и миллиарды военных расходов, и нужда так называемых левых либералов в козле отпущения за поражение Хиллари», — рассказал Крейг Мюррей. В итоге, по его словам, и родился «этот выдуманный сценарий, в соответствии с которым Россия усадила в кресло президента США в сговоре с Джулианом Ассанжем».

Мюррей уверен: переписка демократов увидела свет не из-за взлома, а посредством утечки данных, которые законным образом были скачаны с серверов. Кроме того, «нельзя недооценивать АНБ и их фантастические возможности», предупреждает дипломат. Если бы серверы были взломаны, то АНБ технически смогло бы отследить данные в интернете. «Они смогли бы сказать, конкретно в какую секунду произошёл взлом и куда он ведёт. Таких сведений нет, потому что это был не взлом», — настаивает правозащитник Крейг Мюррей в интервью Consortiumnews.