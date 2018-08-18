Handelsblatt об окончании «ледникового периода» между Москвой и Берлином — всё благодаря Трампу

Отношения между Россией и Германией снова потеплели благодаря Дональду Трампу, пишет немецкая газета Handelsblatt. Обе страны недовольны санкционной политикой США, которая вредит их интересам, и, несмотря на серьёзные разногласия по ряду вопросов, Меркель и Путин выходят на путь примирения, считает корреспондент издания.

«Ледниковому периоду между Германией и Россией приходит конец — благодаря Трампу», — пишет немецкая газета Handelsblatt. По версии издания, между двумя странами наметился курс на сближение, и причиной тому политика США.

Ангела Меркель сомневалась в искренности Владимира Путина, ещё когда он выступал в бундестаге с речью, в которой заявлял о стремлении к стабильному миру на континенте. Её сомнения оправдались с лихвой, утверждает автор статьи. Вместо поддержания мира Россия «напала» сначала на Грузию в 2008 году, потом на Украину в 2014 году, уверяет журналист. В Европе снова царит страх, и многие говорят о новой холодной войне.

Тем не менее за последние месяцы динамика российско-германских отношений изменилась, признаёт корреспондент издания Мориц Кох. Неразрешённые конфликты отошли на второй план, общие интересы снова оказались в приоритете. В субботу Меркель встретится с Путиным во дворце Мезеберг недалеко от Берлина — через три месяца после того, как российский президент принимал её в Сочи.

По мнению представителя ХДС по внешнеполитическим делам Юргена Хардта, существует возможность достичь общей позиции по некоторым вопросам. Эксперт по России из Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер с ним согласен: давление на Меркель и Путина растёт и подталкивает их к сотрудничеству. Они оба знают, что нужны друг другу.

Как напоминает издание, Владимир Путин присутствовал при смене многих западных лидеров, и только Меркель до сих пор остаётся у власти — единственная среди руководящих политиков, с кем российского президента связывают такие продолжительные, важные и сложные отношения. Путин управляет своей страной с 2000 года, Меркель — с 2005 года. Они почти одного возраста: ему 65 лет, ей 64 года. Оба говорят на русском и немецком языках и застали жизнь во времена ГДР. Кроме того, они обращаются друг к другу на «ты», отмечает автор.

Путин испытывал Меркель и выискивал её слабости, применяя для этого в том числе методы КГБ, вынуждал её часами его дожидаться, а однажды с удовольствием наблюдал, как канцлер Германии испугалась его чёрного лабрадора Кони во время визита в летней резиденции российского лидера, перечисляет Handelsblatt. Меркель устала от этих властных игр и считает замашки мачо смешными, утверждает издание.

В отношениях двух лидеров укоренилось соревнование между системами «постамериканского мира», продолжает автор статьи. С его точки зрения, роли распределены ясно: «Путин — предводитель нового национализма, Меркель — икона либеральной демократии. Он ведёт жёсткую силовую политику, делает ставку на запугивание, силу и зоны влияния. Она высоко ценит мультилатерализм, дипломатию, международное право и внешнеполитическую надёжность».

Канцлер Германии знает, что Владимир Путин обманывает её, когда преуменьшает масштабы российской поддержки «сепаратистов на Украине», отрицает связь российской армии со сбитым пассажирским самолётом МН 17 или причастность к отравлению перебежчика Сергея Скрипаля, продолжает Мориц Кох. Но Меркель подавляет своё недовольство и никогда не позволяет переговорам с Москвой оборваться, постоянно выискивая возможности для компромисса. На протяжении долгого времени эти поиски казались почти бесперспективными, но теперь ситуация изменилась, подчёркивает Handelsblatt.

Как отмечается в статье, «Меркель и Путин столкнулись с новой реальностью» в образе чужеродной политики США. Вашингтон стал непредсказуемым как для союзников, так и для противников, и причиной тому Дональд Трамп.

По уверениям автора статьи, Путин много рисковал, чтобы помочь продвижению кандидатуры Трампа, однако российские ожидания, что он поможет наладить взаимопонимание между Москвой и Вашингтоном, потерпели крах. Новый американский президент всегда хорошо отзывается о Путине, но Трамп отвечает только за шоу, настаивает автор. Например, на встрече в Хельсинки он чуть ли не бросился российскому президенту на шею.

Однако за всеми ключевыми решениями американской политики в отношении России стоит не президент, а его аппарат, подчёркивает немецкая газета. Дружелюбие Трампа к Путину более чем компенсируется склонностью его команды и конгресса к вводу санкций. С точки зрения Кремля, Трамп может быть полезен, чтобы пошатнуть равновесие НАТО, но на этом выгода заканчивается, уверяет Мориц Кох. «Путин знает: он не может положиться на Трампа, — подтверждает эксперт по России Майстер. — Отношения между Москвой и Вашингтоном отравлены и заблокированы».

Американцы как раз объявили о вводе новых санкций в качестве возмездия за отравление бывшего агента Скрипаля. Это создаёт опасность для российской экономики и угрожает в том числе интересам Германии. В первую очередь, это касается проекта «Северный поток — 2», благодаря которому в Германию должно поставляться ещё больше российского газа.

Разочарование, вызванное санкционной политикой Вашингтона, приводит к сближению правительств Германии и России и в споре по поводу ядерного соглашения с Ираном. Трамп в одностороннем порядке вышел из договора, заключённого его предшественником Бараком Обамой с европейцами, Россией и Китаем и грозит чувствительными штрафами каждой компании, которая решит вернуться в Иран. Москва, как и Берлин, считает это незаконным, пишет Handelsblatt. Как отметил политик ХДС Хардт, «мы защищаемся от возможных экстратерриториальных воздействий санкций США в отношении России».

Переговоры в Мезебурге, однако, будут более сложные в том, что касается Украины и Сирии. В Сирии Меркель и Путин придерживаются разных позиций по поводу того, как должен выглядеть мирный порядок в стране. А на Украине стабильно продолжается конфликт.

Меркель намерена добиться как минимум одного: убедить Путина и в будущем поставлять российский газ через Украину, уверяет автор статьи. Доходы от транзита в энергетическом секторе — важный источник прибыли для Киева. Таким образом, Меркель хочет опровергнуть звучавшие не только из Вашингтона упрёки в том, что Германия игнорирует энергетические интересы своих соседей в Восточной Европе.

Серьёзного прорыва в Мезебурге не ожидается, как и праздника дружбы, но, возможно, удастся сделать шаг на долгом пути возвращения к норме, заключает Handelsblatt.