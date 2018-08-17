Bloomberg: нападки Трампа толкают Меркель на «брак по расчёту» с Путиным

В субботу немецкий канцлер Ангела Меркель принимает президента России Владимира Путина в Германии. И это будет первая двусторонняя встреча лидеров в этой стране спустя более чем пять лет, отмечает Bloomberg. Как отмечает издание, обоим лидерам выгодно сотрудничать друг с другом: Путин получает шанс наладить отношения с Германией, а Меркель — напомнить о лидерстве Германии в Европе.

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин могут прийти к согласию после многих лет конфронтации, утверждает Bloomberg в статье с заголовком «Из-за Трампа Меркель идёт с Путиным на брак по расчёту».

Меркель стала самым яростным критиком Путина после «аннексии Крыма в 2014 году», из-за которого отношения между двумя странами стали худшими за последние несколько десятилетий. Однако в субботу канцлер Германии принимает президента России в выполненном в стиле барокко дворце XVIII века недалеко от Берлина, и это будет первая двусторонняя встреча лидеров в Германии спустя более чем пять лет, а также важный шаг вперёд в прекращении изоляции России и подтверждении ключевой роли Меркель в Европе несмотря на её неудачу на выборах.

«Меркель осторожничает, а Путин этим пользуется», — отметил немецкий аналитик Европейского совета Йозеф Яннинг. По его словам, после того как Трамп встретился с Путиным, а также раскритиковал Меркель и экономику Германии, «у Меркель появилась необходимость установить собственный контакт с Путиным». Как утверждает аналитик, немецкий канцлер «не хочет отказываться от шанса удержать Путина в пределах, приемлемых для Германии».

Хотя официальные лица двух стран не стали придавать большого значения приглашению Путина в Германию, оно последовало после того, как Трамп в прошлом месяце обрушился на Германию, заявив, что она «полностью под контролем России» из-за зависимости от поставок природного газа из Москвы.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на заявления официальных лиц, Кремль рассматривает разногласия между США и Европой по поводу торговли и иранской ядерной сделки как шанс для России наладить отношения с Германией и представить себя более надёжным партнером на переговорах.

По словам официальных лиц обеих стран, в повестке дня встречи в Германии значатся сирийский и украинский конфликты.

В украинском вопросе не будет никакого прорыва, хотя «для Путина выгодно сотрудничать с Меркель, потому что в Европе нет никого, на кого можно было бы положиться», считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Меркель понимает, что настало время искать возможности с Россией, — отметил советник «Газпрома» по европейским вопросам Александр Рар. — Если можно сделать шаг вперед по Сирии, энергетическим вопросам или Украине, это пойдёт на пользу Германии как лидера Европы».

«В последние месяцы обмены между Германией и Россией заметно увеличились, — говорится в заявлении председателя Восточного комитета немецкой экономики Вольфганга Бюхеле. — Это отрадное событие».

Как утверждает издание, на переговорах в субботу может найтись время и для обсуждения экономического кризиса в Турции. Возможное нападение сирийского правительства на провинцию Идлиб, находящуюся под контролем повстанцев, может спровоцировать ещё один исход беженцев, что даст президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану возможность получить помощь от Запада, если он примет решение об открытии турецких границ для беженцев, утверждает Джейкоб Функ Киркегард из вашингтонского Института международной экономики Питерсона.

На фоне разрастающегося конфликта между Трампом и Турцией Меркель «не хотелось бы, чтобы Эрдоган перешёл на сторону Москвы из-за Вашингтона», считает Йозеф Яннинг. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на его слова, «ей бы не хотелось, чтобы Путин отделил Турцию от НАТО».