Gazeta Prawna: Пригласив Путина, Германия совершила акт «дипломатической измены»

Состоявшаяся встреча Меркель с начальником российского генштаба Герасимовым и предстоящая встреча с Путиным — это дипломатическая измена, которая совершена Германией в отношении партнёров по ЕС, пишет польский журналист Збигнев Парафианович. В издании Gazeta Prawna он подчёркивает, что всю тяжесть последствий от подобного нарушения режима политической изоляции России придётся нести не немцам, а Украине, Польше и прибалтийским странам.

«Глава российского генерального штаба Валерий Герасимов имеет запрет на въезд в Европейский союз, Швейцарию, Канаду, Австралию и Лихтенштейн за умелое проведение аннексии Крыма и начало войны на востоке Украины. Для Германии, которая играет неформальную роль лидера ЕС — не является однако проблемой принять его в Берлине. Канцлер Ангела Меркель встретилась с ним в конце июля — совсем легально, ссылаясь на особые национальные интересы», — пишет в издании Gazeta Prawna польский журналист Збигнев Парафианович.

Возможно поэтому для властей ФРГ не является также проблемой запланированная на субботу встреча с Владимиром Путиным в расположенном недалеко от Берлина Мезеберге. Как комментирует пресс-секретарь правительства Стеффен Шейберт, будут затронуты темы северного газопровода и Сирии. Вполне возможно, что дело дойдет до попытки координирования позиций в таможенной войне между Европой и США, продолжает он.

Немецкие политики убеждают, что на встречу Путин-Меркель следует смотреть в более широком глобальном контексте. По их мнению, нет речи о потеплении немецко-российских отношений. Речь идет о прагматичном сотрудничестве там, где оно возможно. «К такой аргументации не представляется возможным относится серьезно. Особенно в Варшаве, которая расположена на расстоянии 10 минут полета ракеты «Искандер» М, выпущенной из пусковой установки на территории Калининградской области», — объясняет автор.





«Перелом в изоляции Герасимова и встреча с Путиным — это дипломатическая измена», — уверяет журналист. «Берлин, идя навстречу Кремлю, ослабил безопасность восточного фланга НАТО», — объясняет он, ведь Германия ударила по жизненно важным интересам Польши, так же как тогда, когда весной 2008 года она заблокировала на саммите НАТО в Бухаресте план действий в пользу членства в Североатлантическом альянсе Грузии и Украины, продвигавшийся Джорджем Бушем и коалицией европейских государств, неформальным лидером которой были Лех Качинский и глава МИД в правительстве Дональда Туска Радослав Сикорский.

«Тот акт слабости ФРГ побудил Владимира Путина к вторжению в Грузию и началу подготовки к аннексии Крыма. Нынешная дань Берлина будет иметь похожие результаты. Я бы не удивился, если бы через несколько месяцев оказалось, что кроме Крыма россияне владеют также украинскими портами на Азовском море», — предупреждает автор.

Немцы превосходно знают Россию. Они не наивны и знают, что такие жесты как встречи с Герасимовым и Путиным будут восприняты в Москве как слабость. Однако также знают, что рассчитываться за эти слабости придется другим. Украине, Польше, прибалтийским странам или Румынии, не Германии, подчёркивает Парафианович.

Если бы их сотрудничество с Россией, по отношению к которой были введены санкции, ограничивалось поставкой турбин для построенной в Крыму электростанции, несмотря на то что их всё равно поставляла компания Siemens, можно было бы спокойно спать, объясняет он.

«Однако чем-то другим является легализация политиков и военных, которые при помощи вооруженных сил производят изменения границ в Европе, применяют химическое оружие на территории Великобритании, вмешиваются в выборы в западных демократиях, используя наемников и разведку предпринимают попытки государственного переворота в самом младшем по стажу государстве НАТО — Черногории, вербуют для сотрудничества со специальными службами духовных лиц — Греция — и являются специалистами в энергетическом шантаже», — перечисляет автор.

Германия, совершая измену в отношении европейских партнеров, теряет руководящую роль в ЕС и репутацию. «Недостаточно уверений в том, что госпожа канцлер в действительности не любит Путина, потому что когда-то он напугал её своей собакой. Церемониальные декларации в том, что санкции остаются в силе, этого тоже слишком мало. Мало для того, чтобы поверить, что мы играем с Германией в одной и той же команде», — резюмирует в издании Gazeta Prawna польский журналист Збигнев Парафианович.