Bild: немцы потеряли Меркель — уже неделю не видно

В Германии потеряли Ангелу Меркель: прошла уже неделя с её последнего появления на людях, пишет немецкий таблоид Bild. Официальные представители властей не сообщают о её местонахождении и лишь говорят, что канцлер сейчас отдыхает. Законы Германии позволяют Меркель уйти в такой «секретный» отпуск — в отличие от президента США Дональда Трампа, у которого нет возможности скрыться от внимания общественности.

Германия разыскивает канцлера, пишет немецкий таблоид Bild. Ангела Меркель не появлялась на людях уже целую неделю, со времени посещения фестиваля в Байройте, посвящённого музыке Рихарда Вагнера. Меркель присутствовала там вместе со своим супругом и слушала оперу «Лоэнгрин».

Как отмечает издание, муж канцлера Германии гуляет без неё по идиллической отпускной местности Южного Тироля. На вопросы о местонахождении Ангелы Меркель её официальные представители не отвечают. Деловой календарь на август совершенно пуст. Календарь заседаний партии тоже пока чист — первое собрание намечено только на 14 августа.

«Где же Меркель? Одна на даче или у 90-летней матери в Уккермарке? Кризис семейной жизни? Пребывание в клинике? Секретная миссия?» — гадает репортёр Bild.

По информации одного из мюнхенских изданий, Ангелу Меркель видели вечером во вторник в Мюнхенской государственной опере на пятичасовом спектакле «Парсифаль» вместе с её мужем Йоахимом Зауэром. «Какой-никакой признак жизни», — отмечает издание.

По запросу репортёров официальный представитель Меркель сказала, что у главы правительства сейчас несколько дней отдыха. Итак, канцлера обнаружили посреди мёртвого сезона, подчёркивает немецкий таблоид. Во всяком случае, ясно одно: Меркель никуда не исчезла, она просто находится не там, где обычно — и свои свободные от работы дни она хочет провести без суеты и не привлекая к себе излишнего внимания общественности.

Может ли канцлер Германии так просто это сделать? По словам специалиста по государственному и конституционному праву Уве Липински — вполне. Однако при этом канцлер гарантированно должна быть на связи для своих сотрудников и вице-канцлера, чтобы они в любой момент могли к ней обратиться в случае необходимости.

Официальный представитель правительства заверила журналистов издания, что канцлер Германии постоянно находится на связи, всегда готова к работе и получает всю актуальную информацию.

Как припоминает автор статьи, канцлеров Германии не так уж редко видели на отдыхе: Меркель — в Южном Тироле и на острове Искья, Шрёдеров — в Италии, семью Коль — на озере Вольфгангзее в Австрии. «Мы в Германии несколько избалованы отпускными фотографиями», — считает берлинский юрист в сфере СМИ Кристиан Шерц. Однако «если канцлер не хочет, чтобы кто-то знал, где она находится в частном порядке, то это никого не касается».

В этом смысле американскому президенту приходится хуже, чем главе немецкого правительства, отмечает Bild. Американское право оставляет меньше пространства для личной сферы — свобода прессы и информации там в подобных случаях стоит над индивидуальными правами человека, пояснил эксперт. Так что тайный отпуск может себе позволить только канцлер Германии, но никак не президент США Дональд Трамп, заключает немецкий таблоид.