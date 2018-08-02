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Bild: немцы потеряли Меркель — уже неделю не видно

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Германии потеряли Ангелу Меркель: прошла уже неделя с её последнего появления на людях, пишет немецкий таблоид Bild. Официальные представители властей не сообщают о её местонахождении и лишь говорят, что канцлер сейчас отдыхает. Законы Германии позволяют Меркель уйти в такой «секретный» отпуск — в отличие от президента США Дональда Трампа, у которого нет возможности скрыться от внимания общественности.
Bild: немцы потеряли Меркель — уже неделю не видно
Reuters

Германия разыскивает канцлера, пишет немецкий таблоид Bild. Ангела Меркель не появлялась на людях уже целую неделю, со времени посещения фестиваля в Байройте, посвящённого музыке Рихарда Вагнера. Меркель присутствовала там вместе со своим супругом и слушала оперу «Лоэнгрин».

Как отмечает издание, муж канцлера Германии гуляет без неё по идиллической отпускной местности Южного Тироля. На вопросы о местонахождении Ангелы Меркель её официальные представители не отвечают. Деловой календарь на август совершенно пуст. Календарь заседаний партии тоже пока чист — первое собрание намечено только на 14 августа.

«Где же Меркель? Одна на даче или у 90-летней матери в Уккермарке? Кризис семейной жизни? Пребывание в клинике? Секретная миссия?» — гадает репортёр Bild.

По информации одного из мюнхенских изданий, Ангелу Меркель видели вечером во вторник в Мюнхенской государственной опере на пятичасовом спектакле «Парсифаль» вместе с её мужем Йоахимом Зауэром. «Какой-никакой признак жизни», — отмечает издание.

По запросу репортёров официальный представитель Меркель сказала, что у главы правительства сейчас несколько дней отдыха. Итак, канцлера обнаружили посреди мёртвого сезона, подчёркивает немецкий таблоид. Во всяком случае, ясно одно: Меркель никуда не исчезла, она просто находится не там, где обычно — и свои свободные от работы дни она хочет провести без суеты и не привлекая к себе излишнего внимания общественности.

Может ли канцлер Германии так просто это сделать? По словам специалиста по государственному и конституционному праву Уве Липински — вполне. Однако при этом канцлер гарантированно должна быть на связи для своих сотрудников и вице-канцлера, чтобы они в любой момент могли к ней обратиться в случае необходимости.

Официальный представитель правительства заверила журналистов издания, что канцлер Германии постоянно находится на связи, всегда готова к работе и получает всю актуальную информацию.

Как припоминает автор статьи, канцлеров Германии не так уж редко видели на отдыхе: Меркель — в Южном Тироле и на острове Искья, Шрёдеров — в Италии, семью Коль — на озере Вольфгангзее в Австрии. «Мы в Германии несколько избалованы отпускными фотографиями», — считает берлинский юрист в сфере СМИ Кристиан Шерц. Однако «если канцлер не хочет, чтобы кто-то знал, где она находится в частном порядке, то это никого не касается».

В этом смысле американскому президенту приходится хуже, чем главе немецкого правительства, отмечает Bild. Американское право оставляет меньше пространства для личной сферы — свобода прессы и информации там в подобных случаях стоит над индивидуальными правами человека, пояснил эксперт. Так что тайный отпуск может себе позволить только канцлер Германии, но никак не президент США Дональд Трамп, заключает немецкий таблоид.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Bild Германия Европа
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