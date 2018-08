NYT: американские санкции подталкивают Германию и Россию к тесному сотрудничеству

В субботу 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель примет у себя российского лидера Владимира Путина, сообщает The New York Times. В ходе переговоров, лидеры двух стран коснутся таких тем, как ситуации в Сирии и на востоке Украины, а также строительство «Северного потока — 2». Кроме того, поводом к расширению сотрудничества служит тарифная и санкционная политика Дональда Трампа.

В субботу 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель примет у себя российского лидера Владимира Путина, сообщает The New York Times. Издание отмечает, что это, по словам экспертов, демонстрирует, что все страны, даже союзники США, вынуждены реагировать на тарифную политику и непредсказуемую дипломатию президента США Дональда Трампа.



По словам пресс-секретаря правительства ФРГ Стефана Зиберта, в ходе переговоров, лидеры двух стран коснутся таких тем, как ситуации в Сирии и на востоке Украины, а также строительство «Северного потока — 2».



Однако, по словам экспертов, целью переговоров также может быть попытка укрепить партнёрство и обменяться идеями относительно реакции на введение Трампом пошлин на алюминий и сталь, которые коснулись как Германии, так и России.



Издание отмечает, что последняя встреча Меркель и Путина состоялась в мае этого года в российском городе Сочи. Кроме того, они регулярно созваниваются по телефону для обсуждения острых внешенеполитических вопросов.



«Я бы рассматривал встречу в более широком, глобальном контексте. Я не вижу в этом знака потепления отношений между Берлином и Москвой, но у них есть общие интересы, по которым они всё больше стремятся сотрудничать», — отметил глава Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии Штефан Майстер.



Прежде всего, речь идёт о строительстве газопровода «Северный поток — 2», который будет поставлять российский газ в Германию в обход Украины и Польши. США выступают против данного проекта, однако Германию и Россию связывают исторические и экономические связи, наследие двух мировых войн, а также существование ГДР. Кроме того, в Германии проживают около трёх миллионов российских немцев, претендующих на гражданство по праву крови.



Долгую историю взаимоотношений, которая берёт своё начало ещё до прихода Меркель к власти в 2005 году, имеют также и сами лидеры двух стран, отмечает американская газета.



При этом ожидается, что в рамках обсуждения ситуации в Сирии Меркель, регулярно подвергающаяся критике за свою миграционную политику, поднимет вопрос возвращения сирийских мигрантов домой. Учитывая роль России в поддержке президента страны Башара Асада, любое соглашение в этом вопросе потребует российского участия, пишет The New York Times.



Кроме того, существуют опасения относительно того, что новые американские санкции в отношении России могут повлиять на деятельность немецких предприятий в стране, что представляет собой повод для расширения сотрудничества.



«Я не вижу изменений в отношениях между Москвой и Берлином. Но по некоторым конкретным вопросам они работают теснее в ответ на внешнюю политику США», — приводит издание слова исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.