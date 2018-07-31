Euronews: строительство Трансадриатического газопровода призвано «снизить влияние Кремля на Европу»

Строительство Трансадриатического газопровода, который должен пройти через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море, позволит Италии уже к 2020 году занять стратегическое положение в качестве центра реэкспорта газа в Европу. Так считают в Вашингтоне, который заинтересован в строительстве ТАП, рассматривая это как важный вклад в энергетическую безопасность Европы для снижения её зависимости от российского газа, передаёт Euronews.

США заинтересованы в строительстве Трансадриатического газопровода, который соединит Азербайджан с Италией. Эту газовую артерию в Вашингтоне рассматривают как важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Газопровод длиной 870 километров пройдёт через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море. Планируется, что к концу 2020 года примерно 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год будут транспортироваться в Италию.

На данный момент ТАП — это самая амбициозная попытка создать новый источник газоснабжения в Европе, чтобы снизить её зависимость от российского газа. Этот проект — также альтернатива российско-германскому «Северному потоку — 2», строительство которого должно завершиться в следующем году.

Проект позволит увеличить объёмы поставляемого газа из России в Германию, а также снизить зависимость от транзитных стран. Вашингтон считает, что Россия таким образом пытается получить выгоду от европейских потребностей и что «Северный поток —2» сделает Европу ещё более зависимой от Кремля.

ТАП, как уверяют в Вашингтоне, позволит Италии занять стратегическое положение в Европе, поскольку Рим станет центром реэкспорта газа в европейские страны.

Дата выхода в эфир 30 июля 2018 года.