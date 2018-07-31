Euronews: строительство Трансадриатического газопровода призвано «снизить влияние Кремля на Европу»

20:56
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в первом туре РПЛ
Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА сыграли вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:54
В Нижнем Новгороде обнаружили тело пропавшего журналиста Грачёва
Тело журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачёва обнаружено в Нижнем Новгороде, сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».
20:53
Адвокат прокомментировал ситуацию с экстрадицией в Россию фигуранта кокаинового дела Ковальчука
Адвокат Владимир Жеребенков в беседе c RT прокомментировал ситуацию с экстрадицией из Германии в Россию фигуранта кокаинового дела Андрея Ковальчука.
20:48
Геркус: в «Локомотиве» предоставим Хёведесу возможность побеждать
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от подписания контракта с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом.
20:38
Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству
Национальное собрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабинету министров, сообщает BFM. Отмечается, что за вотум недоверия проголосовали всего 143 депутата при необходимых 289.
20:33
Мещеряков заявил, что условия трансфера Хёведеса полностью устраивают «Локомотив»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в команду немецкого защитника Бенедикта Хёведеса.
20:26
В миссии ООН рассказали, что машина с телами погибших была найдена к северу от Сибута
В Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) сообщили, что машина с телами была найдена в 33 километрах к северу от Сибута. Об этом РИА Новости рассказал представитель миссии Владимир Монтейро.
20:16
В «Шальке» пожелали Хёведесу всего наилучшего в «Локомотиве»
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хейдель прокомментировал переход бывшего защитника команды Бенедикта Хёведеса в московский «Локомотив».
20:12
Группа осуждённых в ярославской колонии прекратила голодовку
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что группа из шести осуждённых в ярославской колонии прекратила голодовку.
20:11
Тела погибших при пожаре в Сочи перевезут на их родину за счёт городских властей
Тела погибших при пожаре в Сочи будут перевезены на их родину за счёт городских властей, сообщает портал «Юга.ру».
20:10
Эксперт прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана
Альпинист Сергей Веденин в беседе с kp.ru прокомментировал спасение своего коллеги Александра Гукова в горах Пакистана.
20:03
В состав направленной в ЦАР съёмочной группы входили Александр Расторгуев и Кирилл Радченко
В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского сообщили, что направляли в Центральноафриканскую Республику съёмочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
19:58
Кьеллини прокомментировал возможное возвращение Бонуччи в «Ювентус»
Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о том, что защитник «Милана» Леонардо Бонуччи может вернуться в туринский клуб.
19:56
Министр обороны Японии заявил, что системы ПРО страны не направлены против России
Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии в ходе встречи в формате «2 + 2» обсудили обеспокоенность Москвы системой противоракетной обороны Aegis Ashore.
19:51
Жена журналиста Орхана Джемаля опознала тело мужа по фотографии
Супруга российского журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко заявила, что опознала тело мужа, погибшего в Центральноафриканской Республике.
19:46
Источник: Анри может возглавить сборную Египта по футболу
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри может возглавить национальную команду Египта.
19:41
Трамп предположил, когда распространяющие фейковые новости СМИ исчезнут
Американский лидер Дональд Трамп предположил, когда исчезнут средства массовой информации, распространяющие фейковые новости.
19:26
«Локомотив» подписал контракт с футболистом Хёведесом
Московский «Локомотив» подписал контракт с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом.
19:23
Захарова: российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты выехали на опознание тел, обнаруженных в Центральноафриканской Республике.
19:21
Глава делегации из Чехии рассказал о хороших впечатлениях от посещения Крыма
Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что посещение Крыма оставило у него хорошие впечатления. Об этом сообщает РИА Новости.
19:18
СМИ: Австралийские полицейские будут патрулировать популярные среди туристов места
Сотрудники правоохранительных органов Австралии будут патрулировать популярные среди туристов территории для того, чтобы исключить опасные инциденты.
19:15
ФИФА сократила дисквалификацию президента Карибского футбольного союза
Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил дисквалификацию президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика.
19:02
Журналист Максим Шевченко заявил, что среди убитых в ЦАР — Орхан Джемаль
Российский журналист Максим Шевченко заявил, что, скорее всего, информация о том, что в Центральноафриканской Республике был убит журналист Орхан Джемаль, соответствует действительности. Ранее в посольстве России в ЦАР заявили, что у двоих из трёх убитых в стране человек были при себе журналистские документы.
18:57
«Ак Барс» в новом сезоне будет принимать соперников на уменьшенной площадке
Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» в новом сезоне будет выступать на площадке финского формата.
18:56
МИД России назвал прискорбным решение ЕС ввести санкции из-за Крымского моста
МИД России прокомментировал введение Евросоюзом ограничительных мер в отношении российских компаний, связанных со строительством Крымского моста.
18:47
Главы Минобороны России и Японии договорились продолжить взаимодействие по КНДР
Глава Министерства обороны Японии Ицунори Онодэра заявил о достижении договорённости со своим российским коллегой Сергеем Шойгу о дальнейшем взаимодействии по проблеме Северной Кореи.
18:42
Биатлонист Шипулин высказался о возможности продолжения карьеры
Российский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в Instagram ответил на вопрос подписчиков о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру.
18:30
Президент «Наполи» не считает проблемой запрашиваемую ЦСКА сумму за Фернандеса
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о том, что неаполитанский клуб заинтересован в приобретении защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса.
18:27
В пресс-службе МИЦ «Известия» заявили, что сотрудников компании на территории ЦАР не было
На территории Центральноафриканской Республики в последнее время не находился ни один сотрудник «Известий».
18:23
Июль в Москве вошёл в топ-25 самых тёплых месяцев за последние 139 лет
Июль 2018 года вошёл в топ-25 самых тёплых месяцев за последние 139 лет.
18:20
Захарова прокомментировала сообщения, что в ЦАР обнаружены тела, предположительно, трёх россиян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что в Центральноафриканской Республике обнаружены тела, предположительно, трёх россиян.
18:11
СМИ: Экс-футболист ЦСКА Думбия продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.
18:10
СК: следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в отношении семи обвиняемых завершено
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что предварительное следствие в отношении семи обвиняемых по делу о гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове завершено.
18:00
Международный математический конгресс пройдёт в Петербурге в 2022 году
Международный математический конгресс пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году, сообщает Newinform.
17:57
Суд в Турции отклонил апелляцию об освобождении из-под домашнего ареста пастора из США
Суд в Турции не удовлетворил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона, оставив его под домашним арестом.
17:55
Испанец Рибалта назначен спортивным директором ФК «Зенит»
Испанец Хавьер Рибалта утверждён в должности спортивного директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».
17:52
Посольство России: два убитых в ЦАР человека имели пресс-карты «Известий»
В посольстве России в Центральноафриканской Республике сообщили, что у двух из трёх убитых в стране человек были при себе пресс-карты издания «Известия».
17:45
СМИ: Черышев может перейти в «Эвертон»
Полузащитник испанского клуба «Вильярреал» и сборной России по футболу Денис Черышев заинтересовал один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:42
Суд в Москве арестовал ещё одного фигуранта дела о хищениях в НПО имени Лавочкина
Бабушкинский суд Москвы во вторник, 31 июля, заключил под стражу адвоката Игоря Третьякова, ещё одного фигуранта по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина на 330 млн рублей.
17:41
На переговорах в Сочи заявили о полном освобождении сирийского города Дераа
Глава делегации Дамаска Башар аль-Джаафари в рамках десятого раунда переговоров в астанинском формате в Сочи заявил, что город Дераа и его окрестности полностью освобождены от террористов.
17:32
Экс-футболист МЮ Кантона сыграл в настольный теннис сковородой
Бывший нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона сыграл в настольный теннис, используя в качестве ракетки сковороду.
17:25
Глава делегации из Чехии заявил, что не боится санкций из-за посещения Крыма
Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что он не боится возможных санкций со стороны украинских властей из-за посещения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
17:20
Макрон и Мэй проведут встречу во Франции 3 августа
Французский президент Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в пятницу, 3 августа.
17:19
Товарищеский матч «Автомобилиста» не был доигран из-за травмы одного из хоккеистов
Товарищеский матч между хоккейными клубами «Автомобилист» и «Динамо Пардубице» не был доигран из-за травмы нападающего российского клуба Александра Торченюка.
17:16
Потерпевший по делу об избиении в ярославской колонии присоединился к голодовке заключённых
Евгений Макаров, признанный потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии, присоединился к голодовке осуждённых, сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
17:15
ЦБ выпустит посвящённые мультфильму «Ну, погоди!» памятные монеты
Банк России во вторник, 31 июля, выпустит памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов, посвящённые советскому мультфильму «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация».
17:14
Гаджиев: шансы «Анжи» на то, чтобы выжить, невелики
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал имеющиеся у клуба серьёзные финансовые проблемы и признал, что махачкалинцы могут прекратить существование.
17:07
Агент Фернандеса рассказал о будущем футболиста
Агент защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса Жорже Машадо прокомментировал слухи об уходе своего клиента в один из европейских клубов.
17:02
В Николаевской области Украины русский язык лишили регионального статуса
Суд Николаевской области Украины лишил русский язык регионального статуса, сообщили в областной прокуратуре. Соответствующее решение было принято в связи с поступившим иском прокуратуры.
16:58
Спасатели начали учения в торговых центрах Иркутска
Спасатели начали учения в торгово-развлекательных центрах Иркутска, чтобы в реальных условиях изучить планировки зданий. Об этом сообщает kp.ru.