Американский сенатор: в интересах США бороться с энергетической зависимостью Европы от России

Главным оружием в своём арсенале Владимир Путин видит энергетические ресурсы России и не стесняется использовать европейскую зависимость от российского газа в своих целях, пишет сенатор-республиканец Джон Баррассо в The Washington Post. При этом он отмечает, что зависимость от российского газа подрывает безопасность Европы, а следовательно и НАТО.

Недавние события ясно дали понять, что Владимир Путин для США вовсе не друг, а скорее очень искусный и хитрый противник, пишет сенатор-республиканец Джон Баррассо в статье для The Washington Post.

По мнению Баррассо, Путин своими действиями доказал, что смотрит на всё лишь как на способ получения экономического, политического и военного преимущества. Главным оружием в своём арсенале он видит энергетические ресурсы России и не стесняется использовать европейскую зависимость от российского газа в своих целях.

В частности, Путин использует значительную энергетическую зависимость Европы, предваряя в жизнь строительство «Северного потока — 2». Новый газопровод позволит увеличить поставки российского газа в Германию и другие страны Европы, тем самым сделав регион ещё более восприимчивым к принуждению и контролю со стороны России, полагает Баррассо.

Вместе с тем сенатор настаивает на том, что нельзя допускать подобного роста контроля Россией западных рынков. Баррассо утверждает, что страна уже использовала подобное влияние, угрожая другим государствам и занимаясь вымогательством. Так, Россия прекращала поставки газа на Украину в 2006, 2009 и 2014 годах, а также «вторглась» на территорию соседнего государства и «аннексировала» Крым, в том числе, для того чтобы отрезать Украину от находящихся там энергетических ресурсов.

По словам автора, европейцы во многом сами позволяют Путину извлекать из этого выгоду. Однако ряд стран Европы, например Польша, Украина и страны Прибалтики, осознали опасность, которую таит российское господство в энергетической сфере.

Именно на эту проблему указал Дональд Трамп в рамках недавнего саммита НАТО, отметив, что зависимость от российского газа подрывает безопасность Европы. Кроме того, по мнению Баррассо, Трамп осознаёт, что США могут и должны решить эту проблему, поставляя в Европу американский газ.

Автор отмечает, что пришло время США в придачу к имеющимся антироссийским санкциям ввести ограничения в отношении любых людей или предприятий, оказывающих поддержку строительству «Северного потока — 2». Кроме того, США, как ведущему производителю чистого натурального газа, следует увеличить объемы экспорта энергетических ресурсов в качестве меры по борьбе с зависимостью Европы от российских энергоносителей. Это отвечает интересам США и сделает НАТО ещё более сильной организацией, пишет Баррассо в статье для The Washington Post.