France Inter: Россия прокладывает новые газовые пути — вопреки любым препятствиям и рискам

Создание новых путей поставок российских энергоресурсов в Западную Европу — стратегически важная задача для России, и она не намерена уступать никому этого права, полагает Franсe Inter. Как отмечает издание, такие масштабные энергетические проекты, как «Северный поток — 2» и «Ямал», представляют не только экономическую ценность для России, но и являются важным рычагом в продвижении её геополитической стратегии. При этом экологи опасаются, что столь крупные разработки представляют серьёзный риск для окружающей среды.

Несколько недель назад, на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор французской компании Total, крупного инвестора российского энергетического проекта «Ямал», Патрик Пуянне попытался убедить Владимира Путина и дальше развивать возможности доставки российских энергоресурсов в Западную Европу — но с помощью французских газопроводов, рассказывает France Inter.

«У нас есть клиенты, и мы создали рынки, не охваченные сегодня «Газпромом». Итак, наберусь смелости и предложу президенту Путину смелую реформу: можем ли мы надеяться, что однажды, в ближайшем будущем, вы разрешите нам продавать производимый нами газ нашим клиентам в Европе?» — с таким вопросом обратился Пуянне к российскому президенту.

«Полушутя-полусерьёзно» Владимир Путин тогда «пометил территорию», ответив главе Total, что эксперты «Газпрома» могут самостоятельно справиться с этой задачей «уже сегодня». Однако, как замечает автор статьи, Пуянне не теряет надежды, что новые возможности развития французских трубопроводов всё ещё существуют.

Для России создание новых путей поставок энергоресурсов имеет двойную цель, отмечает издание. Первая — укрепить экономику страны и занять лидирующие позиции на энергетическом рынке. Вторая — получить «мощный рычаг» для переговоров, касающихся её геополитической стратегии. По словам автора статьи, это очень «раздражает» Дональда Трампа, который в ходе саммита НАТО в этом месяце требовал закрытия проекта «Северный поток — 2».

Журналистам France Inter удалось побывать в московском офисе компании «Газпром» и посетить демонстрацию упрощённой модели компрессии газа перед транспортировкой.

«Газпром» обеспечивает 80% всех поставок газа в Западную Европу и намерен ещё больше увеличить собственную прибыль с помощью проекта «Северный поток — 2». Однако, как отмечает издание, будущий газопровод часто подвергается критике из-за экономических рисков: 1200 км трубопровода планируется проложить по дну Балтийского моря.

Однако по словам одного из сотрудников «Газпрома» Виталия Севченко, инженеры и специалисты-экологи газового гиганта «принимают в расчёт все факторы и проводят тестирования».

Помимо «Северного потока — 2» существует и другой «масштабный проект для развития поставок российского газа» — завод по производству сжиженного газа «Ямал». Этот проект имеет для России серьёзное значение, поскольку позволит доставлять российский газ посредством морского пути на Крайнем Севере и существенно снизить стоимость и сроки газовых поставок, — вариант, ставший возможным, благодаря атомным ледоколам и потеплению климата.

Однако экологи обеспокоены тем, что для прохода судов через устье реки Обь, его придётся углублять — что дорого, сложно и может стать причиной загрязнения окружающей среды. «Кроме того, вода в устье пресная, и в ней живут множество видов рыб. Морская вода вытеснит пресную, и это грозит серьёзным изменением экосистемы», — предупреждает сотрудник московского отделения Всемирного фонда природы Алексей Книжников.

«Укрощение» суровых условий Ямала, где температура воздуха зимой достигает -50 °C, только увеличивает риски для окружающей среды, уверено издание. Однако, как подчёркивает автор, «официально» все меры предосторожности будут приняты для того, чтобы сохранить природный баланс и, самое важное, гарантировать успех новых путей поставок газа из России.