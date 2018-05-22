Sofia Globe: президент Болгарии заявил о необходимости прямых поставок газа из России

Президент Болгарии Румен Радев назвал свою встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым «прорывом» в отношениях между двумя странами, поскольку, как заявил политик, «после длительного перерыва она возобновляет диалог» между Москвой и Софией на самом высоком уровне, сообщает Sofia Globe.

Визит Радева стал его первой поездкой в Россию после того, как в прошлом году он занял президентский пост. Болгарский президент, у которого уже неоднократно возникали противоречия с правительством премьер-министра Бойко Борисова, похоже, оказал дополнительное давление на кабинет министров с целью улучшить отношения с Москвой. По мнению Радева, его визит в Россию уже приносит свои результаты.

«Болгарское правительство должно самым наилучшим образом использовать позитивный импульс от этого визита, в рамках которого я провожу встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым и завтра с президентом Путиным», — заявил он журналистам после встречи с председателем российского правительства.

Когда его спросили о действующих против России санкциях, введённых из-за «аннексии Крыма», Радев сказал, что этот вопрос не обсуждался на встрече с российским премьером, при этом он подчеркнул, что ограничительные меры не должны становиться причиной для заморозки отношений.

«Вы знаете моё мнение по поводу санкций, но это вопрос Европейского совета, где Болгарию представляет премьер-министр», — указал Радев.

Между тем он отметил, что среди тем, обсуждавшихся на встрече, был и вопрос о прямых поставках природного газа из России в Болгарию через Чёрное море. Радев призвал Москву и Софию вновь обсудить этот вопрос.



В России в интервью одному из изданий Радев высказался ещё прямолинейнее, заявив: «Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море».

Как напоминает Sofia Globe, Москва отказалась от планов по газопроводу «Южный поток», обвинив Еврокомиссию и болгарские власти в том, что те не смогли выдать необходимые разрешения на строительство.



Болгарский президент также исключил возможность того, что его страна будет закупать истребители из России. Он объяснил это тем, что, согласно существующим в Болгарии требованиям, закупаемая техника должна быть изготовлена и находиться на вооружении хотя бы в одной из стран ЕС или НАТО.