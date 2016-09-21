«Нас еще никто не покупал»: Болгарию возмутили слова депутата Толстого На заявление свежеизбранного депутата Думы Петра Толстого о том, что он «купит всю Болгарию», премьер страны Бойко Борисов ответил, что его страну еще «никто не покупал». Как отмечает Sofia Globe, фраза Толстого вызвала возмущение в самых разных кругах болгарского общества, а глава МИД Болгарии назвал ее «высокомерной и совершенно неверной». 21 сентября 2016 Sofia Globe

Болгарский политик призвал «дружить с империями» - и с Россией, и с Турцией Решение парламента Болгарии создать специальную комиссию с целью проверить, не вмешиваются ли Россия и Турция в ее внутренние дела, является грубой ошибкой, заявил болгарский парламентарий Методи Андреев. По его мнению, эта комиссия никакой роли играть не будет. При этом политик подчеркнул, что Болгария следует сохранить хорошие отношения с обеими «империями», и не занимать в конфликте между Москвой и Анкарой чьей-либо стороны. 27 февраля 2016 Novinite

Standart: Москва вернется к «Южному потоку», потому что он самый разумный Болгарский премьер Бойко Борисов ликует, пишет газета Standart: он заявил, что Москва очень скоро возобновит работу над «Южным потоком». Этому способствуют два фактора: охлаждение отношений России с Турцией и простаивание российско-китайской «Силы Сибири». К тому же Европа остается «единственным серьезным потребителем» российского газа, считает издание. 11 января 2016 Standart News

Пропаганда советской эпохи процветает в западных СМИ С 1980-х годов все повернулось на 180 градусов. Российская глобальная телевизионная сеть RT, созданная в 2005 году (сейчас вещает на английском, испанском, арабском, немецком, французском и русском языках), оказалась занозой для Запада. В 2011 году Хиллари Клинтон констатировала, что «США втянуты в информационную войну и проигрывают ее». А минувшей весной Джон Керри назвал RT «рупором пропаганды» Путина. 5 марта 2015 Cross

Министр образования Болгарии шокировал своим откровением о Ломоносове На открытой лекции в одной из школ болгарский министр образования заявил, что Михаил Ломоносов «не сделал ничего» выдающегося, а Фредерик Жолио-Кюри женился на дочери Мари и Пьера Кюри только ради громкой фамилии, сообщает «Дневник». Столь резкие высказывания вызвали волну возмущения, поэтому позже политик извинился на своей странице в социальной сети, подчеркнув, что его неправильно поняли. 25 декабря 2014 Дневник

Герхард Шрёдер: «Южный поток» остановили «уловки» евробюрократов По словам Герхарда Шрёдера, Болгарию вынудили «не принимать определенные решения» и «не давать определенные разрешения» по строительству газопровода «Южный поток», сообщает Novinite. В остановке этого проекта бывший канцлер Германии, как отмечает болгарское издание, винит «европейских бюрократов с их уловками». 12 декабря 2014 Novinite

Novinite: «Южный поток» для Болгарии не такая большая потеря Отмена завершения проекта «Южный поток» - это попытка России избежать изоляции, полагает бывший министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков. Он также утверждает, что это решение президент Путин принял, не посоветовавшись даже с «Газпромом», сообщает Novinite. Советник министра экономики Болгарии Владимир Каролев отмечает тем не менее, что срыв проекта не обойдется стране так дорого, как заявил Путин. 2 декабря 2014 Novinite

Novinite: От независимоcти Болгарии у российских чиновников «сдают нервы» У российских чиновников, убеждена обозревательница novinite.com Христина Дмитрова, «сдают нервы», поскольку за прошлую неделю они сделали ряд нелестных высказываний в адрес руководителей Болгарии. По словам журналистки, это хороший знак: значит, болгарские власти наконец-то все делают правильно. 10 октября 2014 Novinite

Рогозин задел болгар за живое, назвав их предателями Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что, покупая подержанные американские истребители, Болгария предает Россию. Болгарский МИД в ответ заявил, что подобные «неприемлемые» заявления только вредят отношениям Москвы и Софии, а также отметил, что не обязан отчитываться перед другими государствами о своих решениях, пишет Sofia Globe. 9 октября 2014 Sofia Globe

Болгары обиделись на Россию за турок и Гитлера МИД РФ опубликовал доклад о правах человека, в котором, помимо прочего, обрушился с критикой на Болгарию, пишет Standart News. В документе говорится о дискриминации меньшинств, неонацизме и вандализме в этой стране. Примечательно, что отчет составила Россия, которую регулярно критикуют за нарушение прав человека, отмечает издание. 19 января 2014 Standart News