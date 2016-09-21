Болгария
«Нас еще никто не покупал»: Болгарию возмутили слова депутата Толстого
На заявление свежеизбранного депутата Думы Петра Толстого о том, что он «купит всю Болгарию», премьер страны Бойко Борисов ответил, что его страну еще «никто не покупал». Как отмечает Sofia Globe, фраза Толстого вызвала возмущение в самых разных кругах болгарского общества, а глава МИД Болгарии назвал ее «высокомерной и совершенно неверной».
Болгарский политик призвал «дружить с империями» - и с Россией, и с Турцией
Решение парламента Болгарии создать специальную комиссию с целью проверить, не вмешиваются ли Россия и Турция в ее внутренние дела, является грубой ошибкой, заявил болгарский парламентарий Методи Андреев. По его мнению, эта комиссия никакой роли играть не будет. При этом политик подчеркнул, что Болгария следует сохранить хорошие отношения с обеими «империями», и не занимать в конфликте между Москвой и Анкарой чьей-либо стороны.
Standart: Москва вернется к «Южному потоку», потому что он самый разумный
Болгарский премьер Бойко Борисов ликует, пишет газета Standart: он заявил, что Москва очень скоро возобновит работу над «Южным потоком». Этому способствуют два фактора: охлаждение отношений России с Турцией и простаивание российско-китайской «Силы Сибири». К тому же Европа остается «единственным серьезным потребителем» российского газа, считает издание.
Пропаганда советской эпохи процветает в западных СМИ
С 1980-х годов все повернулось на 180 градусов. Российская глобальная телевизионная сеть RT, созданная в 2005 году (сейчас вещает на английском, испанском, арабском, немецком, французском и русском языках), оказалась занозой для Запада. В 2011 году Хиллари Клинтон констатировала, что «США втянуты в информационную войну и проигрывают ее». А минувшей весной Джон Керри назвал RT «рупором пропаганды» Путина.
Министр образования Болгарии шокировал своим откровением о Ломоносове
На открытой лекции в одной из школ болгарский министр образования заявил, что Михаил Ломоносов «не сделал ничего» выдающегося, а Фредерик Жолио-Кюри женился на дочери Мари и Пьера Кюри только ради громкой фамилии, сообщает «Дневник». Столь резкие высказывания вызвали волну возмущения, поэтому позже политик извинился на своей странице в социальной сети, подчеркнув, что его неправильно поняли.
Герхард Шрёдер: «Южный поток» остановили «уловки» евробюрократов
По словам Герхарда Шрёдера, Болгарию вынудили «не принимать определенные решения» и «не давать определенные разрешения» по строительству газопровода «Южный поток», сообщает Novinite. В остановке этого проекта бывший канцлер Германии, как отмечает болгарское издание, винит «европейских бюрократов с их уловками».
Novinite: «Южный поток» для Болгарии не такая большая потеря
Отмена завершения проекта «Южный поток» - это попытка России избежать изоляции, полагает бывший министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков. Он также утверждает, что это решение президент Путин принял, не посоветовавшись даже с «Газпромом», сообщает Novinite. Советник министра экономики Болгарии Владимир Каролев отмечает тем не менее, что срыв проекта не обойдется стране так дорого, как заявил Путин.
Novinite: От независимоcти Болгарии у российских чиновников «сдают нервы»
У российских чиновников, убеждена обозревательница novinite.com Христина Дмитрова, «сдают нервы», поскольку за прошлую неделю они сделали ряд нелестных высказываний в адрес руководителей Болгарии. По словам журналистки, это хороший знак: значит, болгарские власти наконец-то все делают правильно.
Рогозин задел болгар за живое, назвав их предателями
Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что, покупая подержанные американские истребители, Болгария предает Россию. Болгарский МИД в ответ заявил, что подобные «неприемлемые» заявления только вредят отношениям Москвы и Софии, а также отметил, что не обязан отчитываться перед другими государствами о своих решениях, пишет Sofia Globe.
Болгары обиделись на Россию за турок и Гитлера
МИД РФ опубликовал доклад о правах человека, в котором, помимо прочего, обрушился с критикой на Болгарию, пишет Standart News. В документе говорится о дискриминации меньшинств, неонацизме и вандализме в этой стране. Примечательно, что отчет составила Россия, которую регулярно критикуют за нарушение прав человека, отмечает издание.
Мэр Софии списала вандализм на юмор нового поколения
Мэр Софии Йорданка Фандыкова призвала не рассматривать осквернение советских памятников в Болгарии как проявление враждебности по отношению к России. По ее словам, молодое поколение исповедует новые ценности и несет в себе иную культуру и юмор, который не всегда можно понять.