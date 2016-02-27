Болгарский политик призвал «дружить с империями» - и с Россией, и с Турцией Решение парламента Болгарии создать специальную комиссию с целью проверить, не вмешиваются ли Россия и Турция в ее внутренние дела, является грубой ошибкой, заявил болгарский парламентарий Методи Андреев. По его мнению, эта комиссия никакой роли играть не будет. При этом политик подчеркнул, что Болгария следует сохранить хорошие отношения с обеими «империями», и не занимать в конфликте между Москвой и Анкарой чьей-либо стороны. 27 февраля 2016 Novinite

Герхард Шрёдер: «Южный поток» остановили «уловки» евробюрократов По словам Герхарда Шрёдера, Болгарию вынудили «не принимать определенные решения» и «не давать определенные разрешения» по строительству газопровода «Южный поток», сообщает Novinite. В остановке этого проекта бывший канцлер Германии, как отмечает болгарское издание, винит «европейских бюрократов с их уловками». 12 декабря 2014 Novinite

Novinite: «Южный поток» для Болгарии не такая большая потеря Отмена завершения проекта «Южный поток» - это попытка России избежать изоляции, полагает бывший министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков. Он также утверждает, что это решение президент Путин принял, не посоветовавшись даже с «Газпромом», сообщает Novinite. Советник министра экономики Болгарии Владимир Каролев отмечает тем не менее, что срыв проекта не обойдется стране так дорого, как заявил Путин. 2 декабря 2014 Novinite

Novinite: От независимоcти Болгарии у российских чиновников «сдают нервы» У российских чиновников, убеждена обозревательница novinite.com Христина Дмитрова, «сдают нервы», поскольку за прошлую неделю они сделали ряд нелестных высказываний в адрес руководителей Болгарии. По словам журналистки, это хороший знак: значит, болгарские власти наконец-то все делают правильно. 10 октября 2014 Novinite