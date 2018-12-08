Novinite Оригинал

Премьер Болгарии: Чёрное море должно быть местом для туризма и газопроводов — но не военных кораблей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Здравый смысл не должен допустить конфликта в Чёрном море, — об этом, как сообщает Novinite, заявил болгарский премьер Бойко Борисов. По его словам, это море должно быть местом для туризма, газопроводов, а не для военных кораблей.
Премьер Болгарии: Чёрное море должно быть местом для туризма и газопроводов — но не военных кораблей
Reuters
Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Чёрное море должно быть местом для туризма, а не для военных кораблей, сообщает Novinite.
 
«Чёрное море должно быть местом для туризма, газопроводов, а не для военных кораблей. В Чёрном море в настоящий момент нет военных кораблей», — заявил Борисов.
 
Как поясняет издание, таким образом он прокомментировал недавний инцидент в Керченском проливе с задержанием Россией трёх украинских кораблей, а также информацию CNN об отправке в регион американского боевого корабля.
 
«Конфликт в Чёрном море — это конфликт, которого здравый смысл не должен допустить, — подчеркнул политик. — Надеюсь на здравый смысл, а также на то, что избирательная кампания в одной стране и внутренние политические проблемы в другой не приведут к обострению напряжённости в Чёрном море. Если они полагают, что мы не понимаем их планов, то они ошибаются».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Novinite Болгария Европа
теги
Болгария газопровод корабль Россия США туризм Украина Черное море
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров