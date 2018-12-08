Премьер Болгарии: Чёрное море должно быть местом для туризма и газопроводов — но не военных кораблей

Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Чёрное море должно быть местом для туризма, а не для военных кораблей, сообщает Novinite.

«Чёрное море должно быть местом для туризма, газопроводов, а не для военных кораблей. В Чёрном море в настоящий момент нет военных кораблей», — заявил Борисов.

Как поясняет издание, таким образом он прокомментировал недавний инцидент в Керченском проливе с задержанием Россией трёх украинских кораблей, а также информацию CNN об отправке в регион американского боевого корабля.

«Конфликт в Чёрном море — это конфликт, которого здравый смысл не должен допустить, — подчеркнул политик. — Надеюсь на здравый смысл, а также на то, что избирательная кампания в одной стране и внутренние политические проблемы в другой не приведут к обострению напряжённости в Чёрном море. Если они полагают, что мы не понимаем их планов, то они ошибаются».