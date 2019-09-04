Радио Болгария: Россию удивила реакция Болгарии на выставку в честь освобождения Европы от нацизма

МИД Болгарии раскритиковал выставку, посвящённую 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую запланировало российское посольство. Как передаёт «Радио Болгария», внешнеполитическое ведомство Болгарии заявило,что СССР якобы оккупировал Болгарию в 1944 году. Российское посольство выразило удивление в связи с острой реакцией МИД Болгарии, заявив, что выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом.

Министерство иностранных дел Болгарии обнародовало официальную позицию по поводу запланированного на 9 сентября посольством России открытия выставки, посвящённой 75-летию с освобождения Восточной Европы от нацизма. Как сообщает «Радио Болгария», в заявлении болгарского высшего дипломатического ведомства указывается, что 9 сентября 1944 года в стране был совершён переворот, который является прямым последствием акта объявления войны Болгарии со стороны СССР.

«9 сентября и его последствия должны оставаться достоянием историков и исторической науки, чтобы получить полную и точную оценку влияния этой даты на развитие Болгарии в 20 веке. Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на то, что штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, приглушения гражданской совести, деформированного экономического развития и отстранённости от динамики процессов в развитых европейских странах.

С точки зрения международного права, факты очевидны: переворот, осуществлённый 9 сентября, является прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего вторжения советских войск на территорию нейтральной по отношению к СССР Болгарии.

СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении отношений с нацистской Германией и подтвердившее позицию нейтралитета Королевства Болгарии по отношению к России. Последовала временная оккупация Болгарии СССР и его союзниками, которая де-факто осуществлялась исключительно через советское военное присутствие.

Долгосрочные последствия для Болгарии были аналогичными, как и для остальных стран Восточной Европы, оказавшихся в советской зоне влияния, — 45 лет господства режима, опиравшегося на большевистско-ленинский вариант коммунистической идеологии», — говорится в сообщении МИД Болгарии.

Как отмечает «Радио Болгария», российское посольство в Болгарии выразило удивление в связи с острой реакцией МИД Болгарии по поводу запланированной выставки.

«Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую 9 сентября мы представим в нашем культурно-информационном центре, подготовлена при содействии Российского исторического общества и направлена исключительно на ознакомление болгарского общества с материалами из фондов российских архивов. Многие из этих документов до сих пор не были опубликованы или были недавно рассекречены и рассказывают о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в заявлении российского посольства.