Foreign Policy: «Турецкий поток» — это триумф Кремля и кошмар для Европы

Планы российских властей проложить газопровод «Турецкий поток» через Балканы не приведут для европейских стран ни к чему хорошему, предупреждает Foreign Policy. Россия не намерена предлагать восточноевропейским партнёрам никаких скидок, поэтому все финансовые и политические риски лягут на их плечи и им придётся тратить свои скудные ресурсы на реализацию гигантских проектов, которые по-настоящему выгодны только Москве, подчёркивается в статье.

Экспорт природного газа по-прежнему остаётся «сильным козырем» в противоборстве России и Запада, пишет Foreign Policy. Несмотря на весьма напряжённые политические отношения, объёмы поставок газа из России в Европу и Турцию в 2018 году достигли исторического максимума 201,8 млрд кубометров, и хотя пока Евросоюз не готов «сдавать позиции» в вопросе санкций, многие его члены уже активно воплощают в жизнь совместные энергетические проекты. Пока что они уверены, что у них получится найти способ сотрудничать с Россией, не вступая в противоречие с Еврокомиссией и законами Евросоюза. Однако если они не «надавят» на Москву и не добьются от неё уступок, последствия будут довольно печальные, а триумф России на газовом рынке обернётся для Европы «кошмаром», предупреждает автор.

В частности, Берлин продолжает поддерживать проект «Северный поток — 2», который позволит доставлять газ напрямую из России на северное побережье Германии. Кроме того, Москва может использовать ещё один крупный проект «Турецкий поток», чтобы расширить своё влияние на «заднем дворе» Европы и закрепиться на Балканах, отмечается в статье. В 2018 году было завершено строительство морского участка этого газопровода, который пролегает через Чёрное море, соединяя Россию и Турцию, а первые поставки газа ожидаются уже к концу этого года.

По мнению автора, «Турецкий поток» можно считать «коммерческим и геополитическим триумфом» России. В коммерческом смысле этот газопровод помогает закрепить позиции «Газпрома» в Турции, которая занимает вторую строчку в списке его крупнейших клиентов после Германии. В то время как с геополитической точки зрения, этот проект позволяет России «обойти» территорию Украины и укрепить стратегическое партнёрство с Турцией в тот момент, когда отношения Анкары с её давними союзниками по обе стороны Атлантики портятся. Кроме того, «Турецкий поток» может укрепить влияние Москвы на Балканах, предупреждает Foreign Policy.

Если Путин «добьётся своего», вторая нитка этого газопровода будет пролегать через Болгарию и вести в Сербию, Венгрию и Австрию, усиливая влияние Москвы, подчёркивает автор: «Ни для кого не секрет, что Кремль ведёт себя довольно самоуверенно в странах, которые условно можно назвать «задним двором» Евросоюза. Однако те его методы, о которых так часто все говорят, — пропаганда, дезинформация и операции сил разведки — меркнут в сравнении с его деятельностью в энергетическом секторе». И хотя России «не удалось помешать» таким странам, как Черногория, или недавно переименованной Северной Македонии вступить в НАТО, однако способность Кремля привлекать на свою сторону иностранных политиков и бизнесменов, «соблазняя их» прибыльными инфраструктурными контрактами и доходами от продаж углеводородов, «не имеет себе равных», говорится в статье.

Пока Европа ещё «отчаянно сопротивляется» этому, поясняет автор. Поскольку конечным пунктом «Турецкого потока» станет Евросоюз, «Газпрому» приходится приводить этот проект в соответствие с европейскими антимонопольными требованиями, которые были составлены так, чтобы диверсифицировать энергопоставки и избежать «зависимости» от России. Одно из этих требований, заключающееся в том, что энергетические компании не могут одновременно владеть транзитной инфраструктурой и продавать газ посредством этой инфраструктуры, представляет собой «серьёзный вызов» для Москвы, сообщает Foreign Policy.

Если бы оно отсутствовало, то «Газпром» мог бы самостоятельно и строить газопровод, и продавать газ через него, но сделать так не получится. Именно поэтому президент Путин приложил немало усилий, чтобы найти бизнес-партнёров на Балканах, поясняет автор. Во время своего визита в Сербию в январе он подписал соглашение о реализации совместного проекта «Газпрома» и сербской государственной газовой компании «Сербиягаз» по прокладке 400 км трубопровода. А в марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поехал в Болгарию, чтобы договориться о строительстве ещё одного участка длиной 480 км. Государственная компания «Булгартрансгаз» изъявила желание построить участок «Турецкого потока» и взять на себя управление им, но для этого ей необходимо будет найти около $1,6 млрд, которые Москва не готова предоставить, поясняет Foreign Policy.

Даже если допустить, что Евросоюз позволит Берлину нарушить антимонопольные требования в ситуации с «Северным потоком — 2», то на Балканах Брюссель будет гораздо жёстче следить за выполнением всех законов, уверен автор. По его мнению, Евросоюз может привлечь Сербию, которая ведёт переговоры о вступлении в ЕС, к ответственности за подписание сделки, в рамках которой «Газпром» будет контролировать 51% акций «Турецкого потока». Между тем организация Energy Community, призванная следить за тем, чтобы законы в странах-кандидатах не противоречили законам Евросоюза, уже предупредила, что проект «Турецкий поток» нарушает европейские требования. Поэтому и Сербия в результате может столкнуться с тем, что её участие в проекте замедлит переговоры по её принятию в ЕС, предупреждает Foreign Policy.

Чтобы смягчить ситуацию, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов уже начал говорить о том, что «Турецкий поток» будет лишь одним из трубопроводов, ведущих к новому Балканскому газовому узлу, куда также будут прибывать поставки из Азербайджана и офшорных месторождений в Чёрном море, сообщается в статье. По его словам, Балканский газовый узел позволит таким образом «диверсифицировать энергопоставки». Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер отвергли эту идею, поясняет автор: «Они не хотят, чтобы у Болгарии появилась возможность смешивать и перепродавать газ посредством поддержанной Евросоюзом торговой платформы. Поэтому Борисову вряд ли стоит надеяться на какие-то регулятивные послабления или финансовую помощь от Еврокомиссии. Другими словами, платить за реализацию этого проекта придётся болгарским налогоплательщикам».

Тем не менее у Софии всё же есть один «козырь» в переговорах с Россией, говорится в статье: «Согласно действующему контракту «Газпрома» с Болгарией, российская компания обязана платить ей транзитные пошлины за газ, проходящий через территорию этой страны, до 2030 года». В момент подписания этой сделки большая часть газа поставлялась по так называемому Трансбалканскому трубопроводу, который соединён с Украиной. Однако «Турецкий поток» сделает этот трубопровод, который работал с 1980-х годов, попросту ненужным. Поэтому болгарское правительство может подать в суд на «Газпром» и потребовать «огромную компенсацию за упущенную выгоду», а чтобы не платить сотни миллионов долларов, Путину придётся предложить «некие уступки», полагает автор. Например, гарантировать, что Россия поможет сделать новую нитку «Турецкого потока», ведущую в Европу, экономически оправданной.

По мнению автора, Сербия и Венгрия должны присоединиться к Болгарии в этом вопросе и «вместе надавить на Россию». Однако это проще сказать, чем сделать. София обеспокоена «готовностью Кремля провоцировать внутриполитические трения» и вряд ли захочет рисковать и портить отношения с Москвой, в то время как у Белграда сложились «свои особенные отношения с Путиным», который стал важным союзником в таких приоритетных вопросах, как Косово, говорится в статье. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также стремится укреплять политические и экономические связи с Россией. Благодаря этому «у Путина есть масса возможностей для того, чтобы разделять и властвовать», предупреждает Foreign Policy.

То, как Болгария, Сербия и другие страны выйдут из этой ситуации, станет в итоге «лакмусовой бумажкой природы и глубины их отношений с Россией», уверен автор. Пока что они надеются, что у них получится найти способ сотрудничать с Россией, не вступая в противоречие с Еврокомиссией и законами Евросоюза. «Разве можно их в этом винить? Они видели, как крупные страны Евросоюза, такие как Германия, тоже играли в эти игры», — отмечается в статье.

Однако у них нет возможности, в отличие от Германии, самостоятельно вносить поправки в законы или договариваться о политических компромиссах с Брюсселем, подчёркивает автор. По его мнению, Россия также не готова предлагать восточноевропейским странам, в которых она «видит подчинённых», какие-либо поблажки. Таким образом, основные финансовые и политические риски лягут на плечи таких стран, как Болгария и Венгрия, — а если они не сумеют хорошо разыграть свои карты, то им придётся в итоге «тратить свои скудные ресурсы на реализацию гигантских проектов, которые по-настоящему выгодны только России», заключает Foreign Policy.