Neue Zürcher Zeitung: Болгария ищет подступы к российскому «Турецкому потоку»

София заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией в энергетической сфере, сообщает швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Болгария хочет получить доступ к российскому газопроводу «Турецкий поток» и возобновить строительство АЭС в Белене. В Брюсселе на это смотрят с неудовольствием, опасаясь дальнейшего сближения Софии с Москвой.

В вопросах энергетики Болгария делает ставку на Россию, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Даже если премьер-министр Бойко Борисов во вторник встречался со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым по случаю открытия туристического форума для оживления двусторонних связей в этой сфере, визит представителя Москвы проходил под знаком сотрудничества в энергетике. Более того, Медведева сопровождали глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв.

Как сообщается в статье, Болгария хочет примкнуть к газопроводу «Турецкий поток», по которому российский газ с конца этого года должен поставляться через Чёрное море в Турцию, а оттуда — дальше на европейские рынки. «Турецкий поток» и «Северный поток» позволят осуществлять экспорт большей части российского газа в Европу в обход Украины, что станет чувствительным ударом для Киева из-за потери транзитных пошлин. В настоящее время сходные пошлины приносят выгоду и Софии, потому что часть российских поставок в Турцию пока проходит через Болгарию.

Медведев во время своего визита в Софию заявил, что сотрудничество в этом вопросе вполне возможно, однако потребовал гарантий со стороны Брюсселя. В 2014 году Болгария под давлением ЕС прекратила работы по подготовке прокладки газопровода «Южный поток», который должен был проходить через Чёрное море к болгарскому побережью. Весной того же года Россия «аннексировала» Крым*, и западные страны не хотели предоставлять Москве новый инструмент власти в Чёрном море.

Для дальнейшей транспортировки российского газа, поставляемого по «Турецкому потоку», возможен не только маршрут через Болгарию, Сербию, Венгрию и Австрию, но и другой — через Грецию и юг Италии. Впрочем, есть признаки, что выбор сделан в пользу балканского маршрута, отмечает швейцарская газета. Во избежание проблем в вопросе конкуренции, возникших с «Южным потоком», «Газпром» на этот раз не участвует в проведении строительных работ. По некоторым версиям, работы по прокладке сербского участка газопровода уже начались.

Заинтересованность Болгарии в более тесном сотрудничестве с Россией проявилась и в переговорах по возобновлению строительных работ на АЭС в городе Белене. В 2012 году строительство было приостановлено из-за высоких расходов, причём София была вынуждена заплатить России большой штраф в связи с нарушением договора.

В Брюсселе за этой ситуацией следят с озабоченностью, уверяет издание. Там опасаются дальнейшего сближения традиционно дружественно настроенной к России Болгарии с Москвой. Незадолго до вступления страны в ЕС российский посол в Болгарии в шутку назвал её российским «троянским конём в ЕС», напоминает швейцарская газета.

Правительственные круги в Софии пытаются опровергнуть подобное впечатление. Непосредственно перед визитом Медведева Болгарию по приглашению премьер-министра Борисова посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Болгария входит в альянс с 2004 года. В январе страна приняла решение заменить военные самолёты советских времён на американские для улучшения взаимодействия с партнёрами по НАТО. Симпатизирующий России президент Болгарии Румен Радев осудил это решение.

Присутствие НАТО на юго-востоке Европы для Кремля как бельмо в глазу, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Однако «гибридная властная политика» в регионе для России важнее принадлежности к альянсу: в частности, энергетика открывает для Москвы новые возможности расширить своё влияние. Между тем в районе Чёрного моря расклад сил и без того уже сложился в пользу России, подчёркивает издание. Поэтому Борисов и Медведев на встрече даже не затронули тему покупки американских военных самолётов, заключает швейцарская газета.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

