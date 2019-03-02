Столтенберг: НАТО нужно готовиться к присутствию российских ракет в мире

Во время поездки в Болгарию генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится к сохранению ДРСМД, но при этому ему нужно готовиться к тому, что в мире станет больше российских ракет, пишет Le Figaro. В свою очередь, выступавший с ним премьер-министр Болгарии заверил, что его страну нельзя считать «троянским конём» России в НАТО, ведь она, наоборот, дисциплинированно следует линии альянса.

НАТО нужно готовиться к миру, в котором будут русские ракеты, предупредил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что в организации стараются спасти ДРСМД и избежать новой гонки вооружений, приводит его слова Le Figaro.



«Мы призываем Россию вернуться к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В то же время мы должны быть готовы к тому, что ДРСМД не будет и в мире станет больше российских ракет», — заявил Столтенберг в Софии после переговоров с премьер-министром Болгарии. Хотя США первые официально вышли из договора, они обвиняют Россию в его нарушении, напоминает автор статьи.



Эксперты опасаются, что из-за этого может начаться новая гонка ядерных вооружений. Так, Россия объявила, что через два года разработает новые ракеты наземного базирования. «Этот договор на протяжении нескольких десятилетий был необходим для контроля над вооружениями. НАТО не хочет новой холодной войны, мы не хотим этой гонки вооружений», — приводит издание слова Столтенберга.



Сам премьер-министр Болгарии перед Столтенбергом принимал у себя российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Бойко Борисов отметил, что хочет «по максимуму использовать силу дипломатии, чтобы не вступать в гонку вооружений». «Болгария — не только не «троянский конь» России в НАТО, но это один из самых дисциплинированных и лояльных членов НАТО», — подчеркнул он.



При этом у Болгарии тесные экономические и исторические связи с Россией, напоминает автор статьи. София зависит от России в вопросе энергоресурсов. Так, она участвует в строительстве ветки газопровода «Турецкий поток», напоминает Le Figaro.