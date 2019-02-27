Вести: в НАТО поддержали Венгрию по поводу украинского закона об образовании

В НАТО выразили свою солидарность с позицией Венгрии в отношении украинского «Закона об образовании». Как передают «Вести», заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Альянс призвал Киев выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Североатлантический Альянс выразил свою солидарность с позицией Венгрии в отношении украинского «Закона об образовании». Как пишут «Вести», об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идёт об украинском законе «Об образовании». В Брюссельской декларации и при оценке выполнения годовой программы сотрудничества с Украиной все союзники призывают её полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии», — процитировали в НАТО слова Геттемюллер.

При этом заместитель генсека поблагодарила Венгрию за «поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за сотрудничество при реверсе газа, предоставление гуманитарной помощи и лечение раненых украинских военнослужащих».