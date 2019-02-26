Глава МИД Венгрии: обвинять мою страну в пророссийскости — нечестно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто устал от обвинений его государства в близких отношениях с Россией. В интервью изданию Rzeczpospolita он заявил, что отношения Будапешта с Москвой полностью прозрачны. Более того, обвинения в пророссийскости неуместны, потому что Будапешт видится с Москвой реже, чем западноевропейские страны, и это не венгерские компании строят «Северный поток — 2».

Венгрия прекрасно себя чувствует как часть НАТО. Это самый сильный военный альянс в мире, любой участник которого может чувствовать себя безопасно, заявил в интервью Rzeczpospolita глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Несмотря на то, что Венгрия как одно из немногих государств не отправило солдат в батальоны на восточный фланг НАТО, Сийярто отметил, что Венгрия принимает участие в охране этого региона в иной форме — уже начиная с апреля этого года венгерские самолёты будут охранять прибалтийские страны и Польшу в рамках миссии Baltic Air Policing.

На предположения издания о том, что может причина отсутствия венгерских солдат связана с тем, что России бы это не понравилось, министр ответил: «Нас это не касается. Я не обсуждаю то, что другие страны думают о наших решениях. Венгрия проводит свою внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами. Было бы большой ошибкой, если бы мы задумывались над тем, как Россия оценивает венгерские решения в области обороны».

Отличное отношение к России Венгрии и Польши Сийярто объясняет тем, что поляки — это поляки, а венгры — это венгры. Нереалистично ожидать того, чтобы две страны имели идентичную внешнюю политику в отношении всех стран. «У нас другая история, другое географическое расположение, другие взгляды. Но в чём здесь проблема? Мы с уважением относимся к позиции Польши в отношении России, никогда её не критикуем, даже понимаем. А когда Польша просит поддержки, мы её оказываем», — разъяснил он.

«С другой стороны мне надоел достаточно распространённый в СМИ взгляд, что Венгрия тесно сотрудничает с Россией, а вы спрашивали немцев или французов, почему они ведут с Россией бизнес на миллиарды евро? Несправедливо представлять Венгрию таким образом», — добавил он.

Петер Сийярто подчеркнул, что отношения Будапешта с Москвой полностью прозрачны: в год проводится лишь одна встреча на самом высоком уровне — то есть, по сути, меньше, если сравнивать такие встречи стран Западной Европы с Россией.

«80% поставок газа в Венгрию идёт из России. В плане инфраструктуры мы сделали всё возможное, чтобы получать газ из других мест. Но наши союзники нас не подержали, поэтому, что нам оставалось делать? Обвинять Венгрию в пророссийскости нечестно, ведь это не наши компании строят «Северный поток — 2», а западноевропейские», — резюмировал в беседе с изданием Rzeczpospolita глава МИД Венгрии Петер Сийярто.