Gazeta Wyborcza: вместо того чтобы заступиться за Польшу, Орбан едет в Израиль

Несмотря на скандальную отмену саммита «Вышеградской четвёрки» в Иерусалиме, венгерский лидер всё равно летит к своему коллеге Беньямину Нетаньяху, сообщает польский журналист Михал Кокот. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что Орбан идеологически близок к пришедшим в Израиле к власти политикам-националистам, в частности, к оскорбившему поляков главе МИД страны Исраэлю Кацу.

Саммит «Вышеградской четвёрки» в Иерусалиме был отменён в связи с отказом Польши в нём участвовать. Это решение было принято после слов главы МИД Израиля Исраэля Каца о том, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери». Но несмотря на это премьер-министр страны-участинцы «Вышеградской четвёрки» Венгрии Виктор Орбан едет на встречу со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

«Это Виктор Орбан два года тому назад придумал, что Беньямин Нетаньяху будет другом «Вышеградской четвёрки», — рассказывает он. Для венгерского правительства, которое склоняется к правому спектру, это была возможность лишиться антисемитского клейма, а также выйти из политической изоляции и улучшить отношения с США, объясняет автор. В свою очередь для лидера израильской партии «Ликуд» дружба с государствами «Вышеградской четвёрки» должна была стать клином, вбитым в политику ЕС, который критически смотрит на действия Израиля в отношении Ирана, а в особенности, в отношении Палестины.

Орбан с Нетаньяху знакомы уже более десяти лет. Сначала они оба были либералами, которые, почуяв политическую конъюнктуру, свернули резко «вправо» и ушли в национализм. Они оба непрерывно, вот уже три срока находятся во главе правительств своих стран, добавляет он.

Как Орбан, так и Нетаньяху не терпят конкуренции и критиков своих начинаний. «Ликуд» время от времени представляет законы, которые запрещают деятельность организаций, финансируемых Соросом. Под обстрелом также находится Human Rights Watch, которая критикует правительство за насилие в отношении палестинцев. Венгрия в свою очередь по закону обязала неправительственные организации наделять себя статусом «иностранного агента», если они получают дотации из-за границы.

«Это решение родом из России — а Путин остаётся политическим союзником как Венгрии, так и Израиля», — подчёркивает Кокот.

«Тесные отношения Орбана с Путиным были главной причиной изоляции Венгрии американцами во времена президентства Обамы. Но и здесь на помощь пришёл «Ликуд»», — добавляет польский автор. В начале 2017 года правительство Венгрии наняло двух израильских лоббистов, которые должны были наладить отношения с Вашингтоном. И за эти услуги они получали $45 тыс. в месяц.

С тех пор американо-венгерские отношения только улучшаются. Им даже не навредило закрытие Центрально-Европейского университета, финансируемого Соросом и его Open Society Foundations, которые действовали во имя укрепления гражданского общества.





«На прошлой неделе Венгрию посетил госсекретарь Майк Помпео. За последние восемь лет это был первый визит политика США такого высокого ранга в государство Орбана», — напоминает в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.