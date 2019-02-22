112: в правительстве Венгрии назвали украинский закон об образовании полуфашистским

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал изменённый украинский закон об образовании полуфашистским. Как передаёт «112 Украина», Гуйяш также заявил, что власти Венгрии по-прежнему ожидают от Украины изменения этого закона, который, по мнению Будапешта, нарушает права венгерского меньшинства.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство попирает права нацменьшинств и приняло полуфашистский закон об образовании. Как пишет «112 Украина», об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
«В настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло полуфашистский закон об образовании», — заявил Гуйяш, добавив, что власти Венгрии по-прежнему ожидают от Украины изменения этого закона.
Как напоминает украинский канал, украинский закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 г., в частности его норма по поводу государственного языка образования, вызвал критику в некоторых кругах на Украине и за рубежом. В первую очередь из-за этого значительно обострились отношения между Украиной и Венгрией.
Переходные положения закона предусматривают, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 г., до 1 сентября 2020 г. продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые были до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.
Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев данные обвинения отвергает.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.