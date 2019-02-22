112: в правительстве Венгрии назвали украинский закон об образовании полуфашистским

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал изменённый украинский закон об образовании полуфашистским. Как передаёт «112 Украина», Гуйяш также заявил, что власти Венгрии по-прежнему ожидают от Украины изменения этого закона, который, по мнению Будапешта, нарушает права венгерского меньшинства.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство попирает права нацменьшинств и приняло полуфашистский закон об образовании. Как пишет «112 Украина», об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«В настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло полуфашистский закон об образовании», — заявил Гуйяш, добавив, что власти Венгрии по-прежнему ожидают от Украины изменения этого закона.

Как напоминает украинский канал, украинский закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 г., в частности его норма по поводу государственного языка образования, вызвал критику в некоторых кругах на Украине и за рубежом. В первую очередь из-за этого значительно обострились отношения между Украиной и Венгрией.

Переходные положения закона предусматривают, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 г., до 1 сентября 2020 г. продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые были до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев данные обвинения отвергает.