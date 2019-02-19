WSJ: Европе нелегко отвечать на давление со стороны Китая, России и США

Европейцы, встревоженные тем, что установившийся после холодной войны порядок начал рушиться, теперь пытаются найти способы влиять на мир, в котором Россия, Китай и США президента Дональда Трампа всеми средствами добиваются для себя более выгодного положения, пишет The Wall Street Journal.

Неудачи во внешней политике демонстрируют, насколько сложно Евросоюзу отвечать на давление со стороны Пекина, Москвы и Вашингтона. Кроме того, внешнеполитические провалы ЕС вызывают серьёзное беспокойство среди членов блока относительно способности региона выступать в качестве игрока в рамках нового, более взрывоопасного миропорядка.

Процедура принятия решений Евросоюзом никогда не была простой. Но в последнее время ЕС оказался парализован, проявив свою неспособность достичь единой позиции по насущным вопросам, таким как Венесуэла и грядущий крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Подъём националистических партий в ключевых европейских странах, таких как Италия и Венгрия, привёл к разногласиям среди стран — членов блока. Рост экономической мощи Китая породил раскол между странами, стремящимися воспользоваться «щедростью Пекина», и государствами, обеспокоенными возможными проблемами в сфере безопасности, которые могут возникнуть от слишком тесного сближения с КНР.

В этом году на Мюнхенской конференции по безопасности бывшие и нынешние официальные лица однозначно признавали, что европейское сотрудничество не поспевает за геополитическими изменениями.

Грядущий крах ДРСМД заставляет европейцев опасаться новой гонки вооружений, в которой задавать тон будут Москва и Вашингтон. А европейские страны, которые уже давно стремились к сотрудничеству в сфере обороны, в замешательстве и не знают, как реагировать.

ЕС пытается развивать свой оборонный фонд и улучшать общий военный потенциал, но для Европейского союза постоянное сотрудничество в сфере безопасности труднодостижимо, считает The Wall Street Journal.

Некоторые европейские страны не спешат выполнять свои обещания по повышению расходов на оборону, а Германия, экономический локомотив Евросоюза, все ещё с осторожностью относится к идее развёртывания «жёсткой силы». На деле Европа остаётся крайне зависимой от защиты со стороны США, даже несмотря на растущие сомнения европейских стран по поводу Вашингтона, говорится в статье.

Подход Брюсселя к России строится на непростом консенсусе, который и помогал в течение пяти лет сохранять экономические санкции против Москвы, введённые из-за событий на Украине. Однако друзья Кремля в блоке, в том числе националистические правительства Венгрии и Италии, хотят потепления в отношениях с Россией, пишет The Wall Street Journal.