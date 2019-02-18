Euronews: евродепутатов выдворили из Венесуэлы по подозрению в заговоре

Группа депутатов Европарламента, которая намеревалась стать первой международной делегацией, организовавшей встречу с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо в статусе «врио президента» Венесуэлы, была выслана из страны сразу после прибытия в аэропорт Каракаса. Министерство иностранных дел Венесуэлы расценило действия европарламентариев как подготовку заговора против руководства страны, передаёт Euronews.
Евродепутатов выдворили из Венесуэлы. Группа прибыла в страну по приглашению Национальной Ассамблеи, но была задержана в аэропорту Каракаса. В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что парламентарии готовили заговор.
ЭСТЕБАН ГОНСАЛЕС ПОНС, член делегации Европарламента: Нас выгоняют из страны. У нас отобрали паспорта. Нам не объяснили причин, не предоставили никаких официальных документов. Мы прибыли в Венесуэлу по официальному приглашению Национальной Ассамблеи — органа, который признан во всем мире и даже самим Николасом Мадуро. Это конституционный орган. Мы были приглашены конституционным органом, но нас не пустили.
Мы должны были стать первой международной делегацией, с которой бы встретился врио президента Хуан Гуаидо. Но на самом деле, речь не о нас. Главная цель — не допустить встречи Гуаидо с кем бы то ни было из представителей других государств. Когда диктатор закрывает окна и двери в стране и выключает свет, он вот так переходит от слов к действиям. Мы за свободную Венесуэлу!
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