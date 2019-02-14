Euronews: Мадуро заверил, что попытка госпереворота в Венесуэле провалилась

Евросоюзу не стоило слепо следовать примеру президента США Дональда Трампа и поспешно признавать «самопровозглашённого президента» Хуана Гуаидо, заявил в интервью Euronews Николас Мадуро. Он также заверил, что «попытка государственного переворота» в Венесуэле провалилась, и подчеркнул, что прекрасно осведомлён о реальной ситуации в стране.

Попытка госпереворота в Венесуэле провалилась, а Евросоюзу не стоило слепо следовать примеру Дональда Трампа — об этом заявил Николас Мадуро в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews. По его словам, глава Нацассамблеи Хуан Гуаидо не заручился поддержкой армии, а потому решение ряда стран-членов ЕС о его признании президентом Венесуэлы — ошибка.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Примерно четыреста раз я призывал оппозицию к диалогу. А оппозиция не сошлась клином на этом самопровозглашённом президенте, он лишь случайная фигура. Я готов к диалогу с оппозицией в целом или с отдельными её представителями, когда угодно и где угодно. Помочь Венесуэле можно только путём открытого диалога. Переговоры — залог её процветания.

В то же время, по словам корреспондента Euronews Анелиз Боржес, пока о процветании Венесуэлы говорить не приходится.

АНЕЛИЗ БОРЖЕС, корреспондент Euronews: У меня в руках целая стопка банкнот — это две тысячи боливаров. Бо́льшую сумму в банкоматах снять нельзя. Я поинтересовалась, знает ли Николас Мадуро, что можно купить на эти деньги сегодня? Послушайте, что он сказал.

НИКОЛАС МАДУРО: Если бы я не был в курсе ситуации в стране, меня бы не избрали и не переизбрали президентом. Я всё понимаю, ведь сам из народа. Как вы знаете, я не учился в Гарварде или в каком-нибудь другом американском университете. Моя семья не знаменита, в моих венах не течёт голубая кровь. Я простой рабочий и каждый день провожу в непосредственной близости от народа. Я знаю в точности, что происходит в стране.

Сегодня в Венесуэле на 2000 боливаров можно купить только чашку кофе. На туалетную бумагу придётся потратить сумму в семь раз больше. Хотя оппозиция указывает на пустые полки магазинов и заявляет о нехватке лекарств, Мадуро утверждает, что Каракас в помощи других государств не нуждается.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2019 года.