Perfil: Yankee go home — Мадуро ответил на угрозы «империалиста» Трампа военными учениями

Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о начале масштабных военных учений в стране из-за опасений американского «военного вторжения», пишет Perfil. В частности, президент Венесуэлы заявил, что его страна столкнулась с реальной угрозой со стороны «империалистического правительства Дональда Трампа».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт военным учениям «Двухсотлетие Ангостуры 2019», которые были организованы из-за возможности американского «военного вторжения» и на фоне устроенной правительством США попытки «государственного переворота», сообщает аргентинский таблоид Perfil.
«По всей территории страны были успешно начаты самые важные военные учения, которые помнит история нашей республики, — заявил Николас Мадуро, выступая на базе Гуаикайпуро в штате Миранда. — Их небывалая важность обусловлена сложившейся конъюнктурой, в рамках которой мы столкнулись с истинной, реальной угрозой для мира в Венесуэле со стороны империалистического правительства Дональда Трампа».
Мадуро также подчеркнул, что лидер американской «империи» выступил с угрозами в адрес Венесуэлы, чем вызвал негодование всего венесуэльского народа и мировой общественности.
«Это обязывает нас по-настоящему подготовиться к защите нашего права на мир», — добавил президент Венесуэлы.
В ходе выступления он подчеркнул, что его страна желает мира, но готова отстаивать его даже с оружием в руках, если потребуется.
«Тысячи мужчин и женщин продемонстрировали свои способности, навыки, физическую и моральную силу, меткость, которые необходимы нам, чтобы сказать империи: «Прочь из Венесуэлы, империя! Руки прочь от Венесуэлы, империя гринго. Yankee go home! (Янки, отправляйтесь домой. — ИноТВ)», — заявил Мадуро.
Как напоминает Perfil, нынешние военные манёвры в Венесуэле приурочены к двухсотлетнему юбилею Ангостурского конгресса, на котором была создана первая Конституция страны.
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