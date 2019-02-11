Perfil: Yankee go home — Мадуро ответил на угрозы «империалиста» Трампа военными учениями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт военным учениям «Двухсотлетие Ангостуры 2019», которые были организованы из-за возможности американского «военного вторжения» и на фоне устроенной правительством США попытки «государственного переворота», сообщает аргентинский таблоид Perfil.

«По всей территории страны были успешно начаты самые важные военные учения, которые помнит история нашей республики, — заявил Николас Мадуро, выступая на базе Гуаикайпуро в штате Миранда. — Их небывалая важность обусловлена сложившейся конъюнктурой, в рамках которой мы столкнулись с истинной, реальной угрозой для мира в Венесуэле со стороны империалистического правительства Дональда Трампа».

Мадуро также подчеркнул, что лидер американской «империи» выступил с угрозами в адрес Венесуэлы, чем вызвал негодование всего венесуэльского народа и мировой общественности.

«Это обязывает нас по-настоящему подготовиться к защите нашего права на мир», — добавил президент Венесуэлы.

В ходе выступления он подчеркнул, что его страна желает мира, но готова отстаивать его даже с оружием в руках, если потребуется.

«Тысячи мужчин и женщин продемонстрировали свои способности, навыки, физическую и моральную силу, меткость, которые необходимы нам, чтобы сказать империи: «Прочь из Венесуэлы, империя! Руки прочь от Венесуэлы, империя гринго. Yankee go home! (Янки, отправляйтесь домой. — ИноТВ)», — заявил Мадуро.

Как напоминает Perfil, нынешние военные манёвры в Венесуэле приурочены к двухсотлетнему юбилею Ангостурского конгресса, на котором была создана первая Конституция страны.