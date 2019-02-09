Обозреватель Le HuffPost: события в Венесуэле создали в мире новый железный занавес

Венесуэльский кризис открыл новую главу в международных отношениях, разделив мир на тех, кто поддерживает Николаса Мадуро и сторонников Хуана Гуаидо, пишет на страницах Le HuffРost венесуэльский автор Виктор Альберто Гамбоа Валенсия. По мнению колумниста, можно говорить о возникновении нового железного занавеса между демократиями и авторитарными государствами на мировой арене. Если первые, поддерживая Гуаидо, выступают за создание в Венесуэле правового государства, то вторые, сохраняя альянс с Мадуро, заинтересованы в расширении собственной сферы влияния на континенте.

«Невозможно не заметить, что венесуэльский кризис открывает новую главу в течении международных отношений», — пишет на страницах Le HuffРost венесуэльский студент университета Нанта Виктор Альберто Гамбоа Валенсия.

Каждый из блоков демонстрирует безоговорочную поддержку одной из сторон этого «политического противостояния». Коалиция «ведущих мировых демократий» во главе с латиноамериканскими странами-участницами Организации американских государств и «Группы Лимы» при участии США, Канады и множества европейских стран, отстаивающая «традиционные западные ценности» и указывающая на необходимость установления в Венесуэле «правового государства», признала временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо и возложила на него обязанность проведения свободных выборов и восстановления разрушенной венесуэльской экономики.

Страны с «более авторитарной политической системой», такие как Китай, Россия и Турция, находящиеся по другую сторону конфликта и в течение последних 15 лет вкладывавшие значительные средства в проекты Боливарианского правительства, демонстрируют поддержку Николасу Мадуро. «Для этих стран сохранение Мадуро во главе правительства — гарантия продолжения этого союзничества, превратившего Венесуэлу в опорный пункт расширениях их сферы влияния на южноамериканском континенте», — уверен автор. Однако, принимая во внимание тот факт, что 80% населения страны выступают против Мадуро, а также неблагоприятный международный контекст в регионе, этот альянс с высокой долей вероятности может оказаться не более, чем «моральной поддержкой», уточняет обозреватель.

«Разрыв во взглядах на мир» конкретизировался в ходе голосования по венесуэльскому вопросу во время экстренного заседания Совбеза ООН 26 января 2019 года, став «констатацией возникновения нового железного занавеса между демократиями и авторитарными режимами».

Как напоминает автор статьи, несмотря на произошедшие политические изменения и разыгранную на международной сцене «шахматную партию», Венесуэла всё ещё страдает от высочайшей инфляции, «чудовищной нехватки продовольствия и медикаментов», «бесчеловечного уровня бедности» и «драконовских ограничений общественных свобод». «Боливарианская революция превратила одну из богатейших стран Латинской Америки в шагреневую кожу», — сетует колумнист издания.

«Демократии мира должны объединиться ради сохранения принципов демократии и соблюдения прав человека, ради того, чтобы покончить с этим гуманитарным кризисом, уже вызвавшими массовый исход шестой части населения Венесуэлы», — призывает автор, выражая от лица своего народа благодарность международному сообществу за поддержку и солидарность «в мрачную минуту» истории, «чтобы венесуэльцы вновь смогли прокормить себя, заботиться о себе, свободно выражать своё мнение и мечтать о лучших временах».