Помпео: Вашингтон надеется, что после «мирной передачи власти» Каракасу не придётся зависеть от России и Кубы

Вашингтон надеется, что как только в Венесуэле завершится процесс «мирной передачи власти», народ страны «захочет быть независимым» и больше не полагаться на Кубу и Россию, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео. Как отметил чиновник, в доведении этого процесса до конца и заключается главная цель Вашингтона.
А есть ли риск того, что если в Венесуэлу не придём мы, то там появится Россия?
МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Россия уже там находится, как находится там и Куба. И мы очень надеемся на то, что когда мирная передача власти завершится — а именно в ней и заключается наша окончательная цель, — народ Венесуэлы захочет быть суверенным и независимым и не полагаться на россиян и кубинцев для сохранения своей безопасности и поддержания своего благосостояния.
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