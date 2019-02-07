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Помпео: Вашингтон надеется, что после «мирной передачи власти» Каракасу не придётся зависеть от России и Кубы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вашингтон надеется, что как только в Венесуэле завершится процесс «мирной передачи власти», народ страны «захочет быть независимым» и больше не полагаться на Кубу и Россию, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео. Как отметил чиновник, в доведении этого процесса до конца и заключается главная цель Вашингтона.

А есть ли риск того, что если в Венесуэлу не придём мы, то там появится Россия?

МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Россия уже там находится, как находится там и Куба. И мы очень надеемся на то, что когда мирная передача власти завершится — а именно в ней и заключается наша окончательная цель, — народ Венесуэлы захочет быть суверенным и независимым и не полагаться на россиян и кубинцев для сохранения своей безопасности и поддержания своего благосостояния.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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