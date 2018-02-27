Clarín: наркоторговцев вместе с грузом взяли при содействии российского посольства Успех беспрецедентной операции правоохранительных органов России и Аргентины по нейтрализации канала по переброске наркотиков из Южной Америки в Европу стал возможен в том числе благодаря содействию российских дипломатов, сообщает Clarín. Издание напоминает, что почти 400 кг кокаина было обнаружено в школе при посольстве России в Аргентине в чемоданах, оформленных как дипломатический груз. 27 февраля 2018 Clarín

Быстрый интернет, бюрократия, белые ночи: La Nación рассказала аргентинцам, что их ждёт на ЧМ-2018 в России Россия со своей бурной историей иногда приводит людей в замешательство, пишет La Nación. Поэтому издание решило рассказать своим аргентинским читателям, желающим поехать на ЧМ-2018 по футболу, о 12 моментах, которые следует знать, отправляясь в эту страну. 4 декабря 2017 La Nación

Infobae: Венесуэла надеется в 2018 году начать производство автоматов Калашникова Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Вильмар Кастро Сотельдо заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова — это один из главных проектов между Москвой и Каракасом. При этом он выразил надежду, что предприятие начнёт функционировать уже в следующем году. 26 ноября 2017 Infobae

Todo Noticias: спасать аргентинскую подлодку прилетит российский самолёт-гигант По сообщению новостного канала Todo Noticias, в Аргентину вылетит российский самолёт класса Антонов для помощи затонувшей подлодке «Сан Хуан». Судя по описанию, речь идёт об Ан-124. Телеканал отмечает, что ранее президенты России и Аргентины договорились о координации усилий по поисково-спасательным работам. 24 ноября 2017 Todo Noticias

Clarín: Лионель Месси рассказал в Москве о впечатлениях от нового мяча В Москве Лионель Месси представил официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Clarín. «Мне очень нравятся цвета и новый дизайн. Мне нравится всё», — заявил прославленный аргентинский футболист. 10 ноября 2017 Clarín

Марадона: я — фанат Путина и буду рад помочь в организации ЧМ-2018 Диего Марадона заявил, что в ближайшее время он встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Olé. Бывший футболист признался при этом, что является фанатом российского президента. 27 июня 2017 Olé

Infobae: Россия договорилась о выплате последнего долга СССР Россия подписала с Боснией и Герцеговиной межправительственное соглашение о погашении последнего советского долга, сообщает Infobae. Согласно этому документу, Москва в ближайшее время выплатит бывшей югославской республике 125,1 миллиона долларов. 22 марта 2017 Infobae

La Nacion: Маргарита Симоньян, молодая хозяйка российской пропаганды «Зелёные глаза, ангельское лицо, ярко выраженная склонность к экзотичности», — так описывает журналист La Nacion главного редактора RT Маргариту Симоньян. Именно эта «красивая светлоглазая брюнетка является ключевой деталью пропагандистской машины Москвы», а западные разведслужбы в один голос называют её «самой опасной журналисткой планеты». 10 января 2017 La Nación

Infobae: Трамп стремится «реанимировать» США по рецепту Горбачева Америка при Дональде Трампе озабочена тем, чтобы реанимировать себя, так же как в свое время Михаил Горбачев хотел реанимировать Советский Союз, пишет Infobae. Однако попытки советского лидера закончились развалом СССР. И США, как отмечается в статье, сейчас также подают очевидные сигналы о своей «изношенности и социальной и международной нежизнеспособности». 17 ноября 2016 Infobae

Clarin: Пинедо, Ломбарди, российский канал и Мальвинские острова Правительство Аргентины возобновило вещание канала Russia Today на испанском языке в сети цифрового телевидения, пишет издание Clarin. На мероприятии, посвященном этому событию, затронули проблему Мальвинских островов. 30 сентября 2016 Clarín