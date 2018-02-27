Аргентина
Clarín: наркоторговцев вместе с грузом взяли при содействии российского посольства
Успех беспрецедентной операции правоохранительных органов России и Аргентины по нейтрализации канала по переброске наркотиков из Южной Америки в Европу стал возможен в том числе благодаря содействию российских дипломатов, сообщает Clarín. Издание напоминает, что почти 400 кг кокаина было обнаружено в школе при посольстве России в Аргентине в чемоданах, оформленных как дипломатический груз.
Быстрый интернет, бюрократия, белые ночи: La Nación рассказала аргентинцам, что их ждёт на ЧМ-2018 в России
Россия со своей бурной историей иногда приводит людей в замешательство, пишет La Nación. Поэтому издание решило рассказать своим аргентинским читателям, желающим поехать на ЧМ-2018 по футболу, о 12 моментах, которые следует знать, отправляясь в эту страну.
Infobae: Венесуэла надеется в 2018 году начать производство автоматов Калашникова
Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Вильмар Кастро Сотельдо заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова — это один из главных проектов между Москвой и Каракасом. При этом он выразил надежду, что предприятие начнёт функционировать уже в следующем году.
Todo Noticias: спасать аргентинскую подлодку прилетит российский самолёт-гигант
По сообщению новостного канала Todo Noticias, в Аргентину вылетит российский самолёт класса Антонов для помощи затонувшей подлодке «Сан Хуан». Судя по описанию, речь идёт об Ан-124. Телеканал отмечает, что ранее президенты России и Аргентины договорились о координации усилий по поисково-спасательным работам.
Clarín: Лионель Месси рассказал в Москве о впечатлениях от нового мяча
В Москве Лионель Месси представил официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Clarín. «Мне очень нравятся цвета и новый дизайн. Мне нравится всё», — заявил прославленный аргентинский футболист.
Марадона: я — фанат Путина и буду рад помочь в организации ЧМ-2018
Диего Марадона заявил, что в ближайшее время он встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Olé. Бывший футболист признался при этом, что является фанатом российского президента.
Infobae: Россия договорилась о выплате последнего долга СССР
Россия подписала с Боснией и Герцеговиной межправительственное соглашение о погашении последнего советского долга, сообщает Infobae. Согласно этому документу, Москва в ближайшее время выплатит бывшей югославской республике 125,1 миллиона долларов.
La Nacion: Маргарита Симоньян, молодая хозяйка российской пропаганды
«Зелёные глаза, ангельское лицо, ярко выраженная склонность к экзотичности», — так описывает журналист La Nacion главного редактора RT Маргариту Симоньян. Именно эта «красивая светлоглазая брюнетка является ключевой деталью пропагандистской машины Москвы», а западные разведслужбы в один голос называют её «самой опасной журналисткой планеты».
Infobae: Трамп стремится «реанимировать» США по рецепту Горбачева
Америка при Дональде Трампе озабочена тем, чтобы реанимировать себя, так же как в свое время Михаил Горбачев хотел реанимировать Советский Союз, пишет Infobae. Однако попытки советского лидера закончились развалом СССР. И США, как отмечается в статье, сейчас также подают очевидные сигналы о своей «изношенности и социальной и международной нежизнеспособности».
Clarin: Пинедо, Ломбарди, российский канал и Мальвинские острова
Правительство Аргентины возобновило вещание канала Russia Today на испанском языке в сети цифрового телевидения, пишет издание Clarin. На мероприятии, посвященном этому событию, затронули проблему Мальвинских островов.
Французская писательница: Ватикан понял, что в лоб Россию не победить
Католические иерархи по-прежнему мечтают о завоевании Третьего Рима, уверена французская писательница Констанс Колонна-Сезари. Однако нынешний Папа Римский Франциск сменил тактику: в попытке набрать политические очки он не стал яростно выступать против «российской агрессии на Украине» и даже выразил готовность встретиться с патриархом Кириллом, заявила она в интервью Página 12.