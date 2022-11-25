Canal 26: почти половина итальянцев на 50% сократили свои расходы на еду

Почти половина итальянцев на 50% сократили свои расходы на продукты питания, сообщает Canal 26. Главная причина подобного изменения в семейных бюджетах вызвана ростом тарифов и увеличением цен на продовольственные товары, говорится в материале.
Давайте поговорим об Италии. Эту страну не миновала инфляция, из-за которой итальянцы, согласно опубликованной несколько дней назад статистике, урезали на 50 процентов расходы на продукты питания.
Инфляция и падение зарплат стали для Италии тревожной новостью. По опубликованным недавно данным, 47 процентов итальянцев, то есть почти половина, урезали на 50 процентов расходы на еду. Рост тарифов и цен на продукты — главная причина этих изменений в семейных бюджетах, что оказывает влияние на местную экономику.
Чтобы привести дополнительные данные, вспомним о том, что инфляция в Италии ускорилась. Например, в октябре, согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики Италии, она достигла 11,8 процента в годовом исчислении — самого высокого уровня с марта 1984 года. Естественно, инфляция выросла прежде всего из-за роста цен на энергоносители.
В сентябре из-за роста цен на продукты питания инфляция выросла на 8,9 процента в годовом исчислении. Однако, как я вам ранее сообщал, в октябре она составила 11,8 процента в годовом исчислении и оказалась самой высокой с марта 1984 года.
Пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в рамках международных соревнований «Игры дружбы» в Казани.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Катара и Сенегала.
Заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин прокомментировал ситуацию с поставками газа в страны Евросоюза.
Все игроки сборной Саудовской Аравии по футболу получат в качестве премии за победу над Аргентиной на чемпионате мира в Катаре по премиальному автомобилю Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщает портал India.com.
Российский экологический оператор (РЭО) направил письмо в Минкультуры с просьбой активнее освещать в отечественных фильмах темы раздельного сбора отходов, переработки и бережного отношения к окружающей среде.
Управляющий директор платформы «Авито. Работа» Артём Кумпель рассказал о результатах проведённого опроса, согласно которым около 81% россиян прислушиваются к рекомендациям Минздрава России и регулярно проходят профилактические медицинские осмотры.
Старший аналитик компании Esperio Антон Быков назвал самые крупные децентрализованные криптобиржи и рассказал, что их используют по большей части для покупки перспективных криптовалют, которые ещё не успели появиться на централизованных площадках.