Canal 26: почти половина итальянцев на 50% сократили свои расходы на еду

19:20 Депутат Останина: повышение процентной ставки по выплате алиментов не планируется Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала ситуацию с алиментами.

19:19 На юге Москвы построят новый учебный корпус в 2023 году В районе Чертаново Северное построят новый учебный корпус в 2023 году, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Здание рассчитано на 300 человек.

19:16 Нападающий Сенегала Диа признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Катаром Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата 2022 года с командой Катара.

19:16 Путин заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям Некоторые чиновники общаются с людьми свысока и холодно, необходимо искоренить такое безразличное отношение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

19:15 Правительство Украины запретило экспорт дров Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский кабмин принял решение о запрете экспорта дров.

19:15 Путин анонсировал встречу с Кадыровым Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

19:07 Нападающий Нидерландов Гакпо открыл счёт в матче с Эквадором на ЧМ-2022 Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Эквадора.

19:02 Economist: рост цен на газ и энергию может привести к увеличению смертности в Европе зимой Повышение цен на энергоносители может привести к росту смертности в Европе этой зимой.

19:01 Путин заявил, что Россия добьётся своих целей Россия, без всяких сомнений, добьётся своих целей. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

19:00 Неймар из-за травмы пропустит матч со Швейцарией на ЧМ-2022 Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за травмы пропустит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Швейцарии.

18:59 Путин заявил о попытках противников России дискредитировать защитников Донбасса Противники России пытаются обесценить в информпространстве действия российских военнослужащих, защищающих Донбасс, Запорожье и Херсон, заявил российский президент Владимир Путин.

18:51 Чикунова побила рекорд Европы на дистанции 200 м брассом на короткой воде Пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в рамках международных соревнований «Игры дружбы» в Казани.

18:48 ТАСС: в Новой Москве при пожаре погибла вдова Станислава Говорухина При пожаре в посёлке Лесное Озеро в Новой Москве погибла вдова режиссёра и актёра Станислава Говорухина Галина.

18:47 Путин предложил обсудить на Совбезе встречу Нарышкина с главой ЦРУ Бёрнсом Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить встречу главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом в Турции.

18:45 Путин высоко оценил исполнение воинского долга казаками в ходе спецоперации на Украине Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень исполнения воинского долга казаками в зоне проведения спецоперации на Украине.

18:42 TNT Sports: защитник сборной Бразилии Данило из-за травмы пропустит матчи группового этапа ЧМ-2022 Защитник сборной Бразилии Данило из‑за травмы пропустит матчи группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командами Камеруна и Швейцарии.

18:38 В 2023 году ещё 73 педагога из Подмосковья получат жильё по льготной ипотеке Получателями сертификатов на социальную ипотеку станут 73 педагога из Подмосковья в 2023 году. Приём заявок начнётся в январе, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

18:33 Путин пообещал обсудить введение льгот для людей, защищавших Донбасс с 2014 года Президент России Владимир Путин пообещал обсудить расширение системы льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года.

18:31 Нурмагомедов посетил матч Катар — Сенегал на ЧМ-2022 Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Катара и Сенегала.

18:31 Путин: воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе и события 2014 года.

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18:20 Катар — первая страна-хозяйка в истории ЧМ, чья сборная проиграла два матча на групповом этапе Сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.

18:13 Минюст включил «Город без преград» в перечень СМИ-иноагентов Минюст России включил ООО «Город без преград» в перечень СМИ-иноагентов.

18:10 Нидерланды и Эквадор объявили составы на матч ЧМ-2022 Стали известны составы сборных Нидерландов и Эквадора на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

18:05 Путин: знаю, что участники спецоперации на Украине не делят себя на касты и национальности Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности.

18:04 Акции «Яндекса» снижаются на 5% после сообщений о возможных изменениях в компании Акции «Яндекса» снижаются на 5% на фоне новостей о возможном изменении структуры компании. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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18:01 Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты в Twitter будут блокироваться Американский предприниматель Илон Маск заявил, что фейковые аккаунты в Twitter будут блокироваться.

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17:27 Катар нанёс первый удар в створ ворот на ЧМ лишь на 63-й минуте второго матча Сборная Катара нанесла первый удар в створ ворот на чемпионате мира 2022 года.

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