CBS: безработица в США вновь превысила летние рекордные показатели

Согласно данным Министерства труда США, число впервые поданных заявлений на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до самого высокого уровня с августа этого года, превысив отметку в 240 тыс. новых заявителей. В студии CBS News своё мнение по этой проблеме высказал Хавьер Дэвид, главный редактор Axios по бизнесу и рынкам.

Число впервые поданных заявлений на пособие по безработице за прошлую неделю выросло до самого высокого уровня с августа месяца. Министерство труда США сообщает, что 240 тысяч человек подали заявление для поиска работы, что на 17 тысяч больше, чем это было неделей ранее.

Со мной сейчас Хавьер Дэвид, главный редактор по бизнесу и рынкам в Axios. Насчёт этих цифр, вот мы смотрим на них — и о чём это говорит? Что мы можем здесь прочитать?



ХАВЬЕР ДЭВИД, главный редактор по бизнесу и рынкам в Axios: Мы начинаем достигать того, что некоторые считают «точкой роста» на рынке труда. Этот невероятно мощный рост ежемесячных данных о рабочих местах значительно превосходил ожидания на протяжении почти каждого месяца в этом году. Мы в среднем создаём рабочие места где-то в районе 400 тысяч в месяц.



Однако то, что мы наблюдали в течение последних нескольких недель, и особенно в технологическом секторе, это многочисленные увольнения. Здесь произошло сразу несколько вещей: кампания ФРС по процентным ставкам против инфляции начинает «кусаться», а технологический сектор, который действительно очень чувствителен к процентным ставкам, начинает укреплять позиции.



И по ряду различных причин они как бы начинают сокращать количество нанятых сотрудников и вакансий. Но в целом рынок труда по-прежнему остаётся невероятно устойчивым. И даже учитывая приближение конца, дела здесь идут намного лучше, чем должно было быть в этот момент цикла.



Были ли в эти цифры включены какие-то дополнительные вакансии на период праздников, о которых мы привыкли слышать?



ХАВЬЕР ДЭВИД: На самом деле найм сотрудников на период праздников остался на довольно приличном уровне. И одним из больших сюрпризов в этом конкретном сезоне стало то, что дела у розничных торговцев идут куда лучше, чем ожидалось. Некоторые из тех компаний, которые обычно нанимают на период праздников — например, такие как Walmart, Macy's, Home Depot, большинство из них, если не все, на самом деле даже превысили ожидания и продолжают нанимать на праздники.



В среднем за неделю число впервые поданных заявлений на пособие по безработице в этом году держалось на уровне ниже 250 тысяч. При этом число обращений за пособиями по безработице среди тех, кто делает это уже не впервые, выросло на прошлой неделе более чем на 1,5 миллиона — и это самый высокий уровень за последние восемь месяцев. Ситуация на рынке сейчас лучше складывается для работодателей или для сотрудников?



ХАВЬЕР ДЭВИД: Это по-прежнему скорее рынок, удобный для сотрудников. Пара моментов: в среднем у нас по-прежнему есть примерно две открытых вакансии на каждого человека, который ищет работу. При этом работодатели всё ещё пытаются изо всех сил заполнить пробелы, которые образовались ранее в рабочей силе, и предлагают прибавки к заработной плате, чтобы заманить людей на рынок труда. В то время как уровень участия рабочей силы на рынке по-прежнему очень низок.



Вы упомянули такие крупные технологические компании, как Meta*, Amazon, Twitter, Hewlett Packard, которые увольняют сейчас тысячи сотрудников. Конечно, это меняющееся число также повлияет на отчётность. Как отражается влияние кадрового обеспечения, когда происходят такие масштабные увольнения?



ХАВЬЕР ДЭВИД: Самое забавное во время этого очень странного «постпандемического» цикла, в котором мы оказались, заключается в том, что у целого ряда работодателей были рабочие места, которые они не могли заполнить. Потому что это первый человек, к которому вы обращаетесь, когда хотите сократить масштаб компании или свои расходы, и потом оказываетесь просто не в состоянии заполнить эти вакансии. Происходит так, что некоторые из этих работодателей просто не заполняют эти открытые вакансии. И они не хотят увольнять некоторых из своих сотрудников, потому что их потом будет трудно нанять обратно, когда дела пойдут лучше.



В краткосрочный период, если люди хотят найти быструю подработку во время праздников для получения дополнительного дохода, чтобы они могли, ну вы понимаете... учитывая, что сейчас инфляция, а они хотят подарить подарки, имеется ли для них сейчас работа?



ХАВЬЕР ДЭВИД: Конечно! Да. Это краткий ответ.



Хорошо, отлично! Хавьер Давид, большое спасибо.



ХАВЬЕР ДЭВИД: Конечно.



Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.



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