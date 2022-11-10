ABC: ради эффективности и экономии — Цукерберг объявил об увольнении 11 тысяч сотрудников

Глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что собирается сократить примерно 13% работников. По словам бизнесмена, его компания сосредоточится на меньшем количестве проектов, которые включают разработку искусственного интеллекта и «метавселенной», сообщает ABC News.

Марк Цукерберг объявил, что Meta* уволит 11 тыс. сотрудников — примерно 13% рабочей силы. По словам бизнесмена, его компания также предпримет «ряд дополнительных шагов, чтобы стать более экономичной и эффективной», сообщает ABC News.

В письме сотрудникам Цукерберг заявил, что пошёл на «самые трудные изменения за всю историю Meta». «Я хочу взять на себя ответственность за эти решения и за то, что мы оказались в такой ситуации. Я знаю, что это тяжело для всех, и мне особенно жаль тех, кого это затронуло», — отметил он.

Цукерберг добавил, что компания, которая сократила свои расходы, в том числе льготы для сотрудников, переместит свои ресурсы на «меньшее количество высокоприоритетных областей». Они включают разработку искусственного интеллекта и развитие «метавселенной».

«Мы реструктурируем команды, чтобы повысить эффективность. Но сами по себе эти меры не приведут наши расходы в соответствие с ростом доходов, поэтому я также принял трудное решение уволить людей», — подчеркнул глава Meta.

Он также попытался объяснить, почему его компания дошла до массовых сокращений. «В начале COVID мир быстро перешёл в онлайн, и всплеск электронной коммерции привёл к чрезмерному росту доходов. Многие люди предсказывали, что это будет постоянное ускорение, которое сохранится даже после окончания пандемии. Я тоже так считал, поэтому решил значительно увеличить наши инвестиции», — сказал Цукерберг.

«К сожалению, всё произошло не так, как я ожидал. Интернет-торговля не вернулась к прежней динамике, а макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламных заказов привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже ожидаемых. Я ошибся и беру на себя ответственность за это», — добавил бизнесмен.

Массовые увольнения — далеко не первая проблема, с которой столкнулась Meta в этом году. В частности, инвесторы обрушивались с резкой критикой на компанию из-за крупных вложений в проект «метавселенной», который так до сих пор не принёс значительной прибыли, напоминает ABC News.