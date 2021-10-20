Verge: Facebook сменит своё название, чтобы расширить амбиции и уйти от критики

Facebook планирует сменить своё название, сообщает Verge: как отмечает издание, с помощью этого шага компания постарается расширить свои амбиции и перестать ассоциироваться исключительно с соцсетями. Кроме того, ребрендинг нужен Facebook для того, чтобы уйти от волны критики в адрес деятельности компании.

Facebook планирует сменить название на следующей неделе, пишет Verge, ссылаясь на анонимный источник, близкий к компании. Сообщается, что глава Facebook Марк Цукерберг планировал говорить о смене названия на конференции, намеченной на 28 октября. Как отмечает издание, причина смены имени заключается в желании компании перестать ассоциироваться исключительно с социальной сетью и всеми проблемами, с ней связанными.

Как пишет Verge, ребрендинг, скорее всего, будет заключаться в создании материнской компании. При таком сценарии Facebook станет лишь одним из её приложений.

В Facebook уже заняты более 10 тыс. сотрудников, занимающихся изготовлением аппаратуры для виртуальной вселенной — к примеру, очков дополненной реальности, пишет Verge. Кроме того, ребрендинг, вероятно, нужен компании для того, чтобы отделить работу над проектами будущего от активной критики, под которую Facebook попал за его текущую деятельность. Как отмечает издание, доверие к компании со стороны общественности падает, особенно после скандальных признаний бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.

Facebook — далеко не первая компания, решившая сменить имя на фоне расширяющихся амбиций, пишет Verge. В 2015 году Google провёл реорганизацию, создав материнскую компанию Alphabet, а Snapchat в 2016 году переименовался в Snap.Inc.

Как отмечает издание, Facebook уже давно закладывал основу для расширения своей деятельности. В частности, компания фокусировалась на разработке технологий дополненной и виртуальной реальности. По мнению Цукерберга, именно эта область будет одним из основных направлений развития интернета. Задачу осложняет тот факт, что не все понимают и принимают эту идею, пишет издание: идею виртуальной вселенной изначально придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон, описавший людей, сбегающих в виртуальную реальность от настоящего мира. Теперь же эту идею продвигает одна из крупнейших и спорных компаний мира: как пишет Verge, Facebook придётся убедить общественность в том, что их виртуальная реальность стоит того, чтобы её попробовать.