Bloomberg: Цукерберг за несколько часов потерял более $6 млрд

Личное состояние Марка Цукерберга за несколько часов сократилось более чем на $6 млрд, в результате чего он опустился на одну строчку ниже в списке самых богатых людей мира, пишет Bloomberg.



Произошло это, во-первых, в связи с выступлением разоблачительницы, которая менее месяца назад предоставила изданию The Wall Street Journal данные о целом перечне проблем, связанных с платформами Facebook, а также из-за недавнего сбоя в работе флагманских продуктов корпорации.



Из-за активной продажи акций ИТ-гиганта их цена в понедельник снизилась на 4,9%. В целом с середины сентября их стоимость упала на 15%.



Как итог, состояние Цукерберга сократилось до $121,6 млрд, из-за чего в рейтинге миллиардеров, публикуемом изданием Bloomberg, он опустился на 5-ю строчку, пропустив вперёд Билла Гейтса. При этом несколько недель назад его состояние оценивалось почти в $140 млрд.



Как напоминает Bloomberg, 13 сентября The Wall Street Journal начал публиковать серию материалов, основанных на внутренних документах Facebook, из которых было видно, что компания знала о широком спектре проблем с его продуктами. Среди этих проблем — вред Instagram для психического здоровья девочек-подростков и дезинформация о беспорядках на Капитолийском холме 6 января.



При этом в публичном пространстве компания преуменьшала значение этих проблем.



Эти публикации привлекли внимание официальных лиц США, и в понедельник разоблачительница раскрыла свою личность.



В ответ компания Facebook подчеркнула, что проблемы, с которыми сталкиваются её продукты, являются сложными и вызваны не только технологиями.